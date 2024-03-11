聖荷西貓咪展疫後首辦 品種豐富應有盡有

布朗說，她的伯曼貓四年沒有參展，有些害羞。（記者徐蓓蓓／攝影）

貓咪愛好者協會（The Cat Fanciers’ Association)周末聖他克拉拉縣展覽場聯合舉辦「2024聖荷西 貓咪展」。本次貓咪展是疫情 以來的首次。

參加本次展會的貓咪品種相當豐富。從流行的波斯貓和布偶貓，到巨型的緬因貓和神秘的伯曼貓應有盡有。現場還有裁判根據不同品種、年齡和其他屬性對貓咪排名。最後獲勝的貓咪可以獲得該種屬綬帶勳章。觀眾也有機會票選自己最喜愛的貓咪。

展會現場除了有提供給「聖荷西動物救助中心」和其他動物救助機構專門的捐贈攤位外，還有現場領養貓咪服務。活動所得收入之後也會捐贈給貓咪相關的公益組織。

布朗（Jo Cordes-brown)是Tails & No Tales Club貓咪俱樂部的主席。她介紹這個貓咪俱樂部在過去30多年來一直在聖縣展覽場舉辦貓咪展。但疫情導致了貓咪展中斷了近四年。

直到現在，布朗都還記得2020年的一個周四，她下班回家接到展覽場通知，聖他克拉拉縣需要關閉暢覽場因為疫情來了，所以要取消一切公眾活動。而當時距離她們精心準備的貓咪展只有不到兩天了。她記得自己在電話裡懇求對方：「不，你不能這樣做。」對方回答說：「是的，我們可以。實際上，我們已經這麼做了。」

結果就是過去四年內都沒能舉辦貓咪展。原來的展覽館被用做新冠檢測 場地。因為2020年貓咪展被臨時取消，布朗的俱樂部財務方面損失不小，因而今年需要和來自聖他路薩的Call of the Wild Cat Fanciers貓咪俱樂部合辦展會。

評審現場檢視貓咪。（記者徐蓓蓓／攝影）

本次展會每天都有五輪貓咪的評估。每位評審會當眾檢視每一隻參賽的貓咪，選出自己心中的前10名。展會還設有大量的展示區，觀眾可以駐足欣賞，或是和貓主攀談。也有貓咪變裝大賽和兒童塗鴉活動。還有熱愛貓咪的藝術家帶來貓咪主題的藝術作品。

華裔女生Tina和她的獲獎布偶貓。（記者徐蓓蓓／攝影）

歐陽Tina（Tina Au Yeung)是參加展會的華裔女生，她的雌性布偶貓在本次展會中獲得了「最佳貓咪」綬帶勳章。她共飼養了7隻不同種類的貓咪。此次獲獎的布偶貓是她一直飼養的一對年長布偶貓的女兒。針對很多貓友表示布偶貓雖然顏值高但卻難伺候的貓性，她表示只要是真正的喜歡就不會覺得有什麼難的。