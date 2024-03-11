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金山紀念孫中山逝世99周年 向國父銅像獻花鞠躬

本報記者／舊金山報導
孫中山先生逝世99周年之際，舊金山國父紀念館10日上午舉辦紀念大會，緬懷國父表達崇敬。（本報記者／攝影）
孫中山先生逝世99周年之際，舊金山國父紀念館10日上午舉辦紀念大會，緬懷國父表達崇敬。（本報記者／攝影）

國父孫中山先生逝世99周年之際，舊金山國父紀念館10日上午舉辦紀念大會，緬懷國父表達崇敬。國民黨中央海外部、駐舊金山台北經濟文化辦事處、華埠社團等共16個團體，向國父銅像獻花鞠躬。

大會主席、國民黨駐美國總支部常委王維再會商表示，紀念大會既是感念國父，也是追憶民主先行者的偉大事跡。「國父畢生為了中華民族的永續而創建了亞洲第一個以民為本的民主共和國。自中華民國創立以來，雖歷經風霜，但政府仍以三民主義維依歸，以民權之上的精神建立一個主權在民、公平正義的民主社會。」王維鼓勵本黨同志堅持信念，團結一致，為了全民福祉挺身而出，捍衛得來不易的自由民主。

孫中山先生逝世99周年之際，舊金山國父紀念館10日上午舉辦紀念大會，緬懷國父表達...
孫中山先生逝世99周年之際，舊金山國父紀念館10日上午舉辦紀念大會，緬懷國父表達崇敬。（本報記者／攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌表示，儘管國父出身平民，無權無勢，但在中國最危險的時刻挺身而出，歷經十次失敗後，終於推翻專制政權，建立亞洲第一個民主共和國中華民國。創立民國後，為了國家安定和平統一，寧願放棄權勢，謀求中國統一發展，展現出為國為民、大公無私的情操，在逝世近百年後依然受到後世的敬仰，受到全球華人的推崇。中華民國如今享有自由、民主、富裕的生活，來之不易，實現了國父的目標，成為全球華人希望所寄，也是亞洲的民主燈塔。

中華傳統文化協會會長余武良、合和總會館主席謝躍池、國民黨中央評議委員于愛珍、中華傳統文化協會常務董事林炳昌、國父紀念館館長陳夏儀分別致辭，講述國父孫中山先生創業歷史，表達敬仰之情。

孫中山先生逝世99周年之際，舊金山國父紀念館10日上午舉辦紀念大會，緬懷國父表達...
孫中山先生逝世99周年之際，舊金山國父紀念館10日上午舉辦紀念大會，緬懷國父表達崇敬。（本報記者／攝影）

陳夏儀表示：「天下要有非常之人，然後才能成就非常之事，國父孫中山先生是20世紀最偉大的非常之人。」她鼓勵所有華人要有國家的觀念，閱讀孫中山先生創立的三民主義，堅定支持國父所創造的中華民國。

當天的紀念活動在全場合唱國父紀念歌的儀式中結束。

中華民國 舊金山 國民黨

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