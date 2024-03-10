陽明交大推介「晶創台灣」科研計畫 延攬海外人才

林奇宏校長介紹「晶創計畫」十年挹注3000億元經費。（記者徐蓓蓓／攝影）

國立陽明交通大學林奇宏校長以及李鎮宜副校長，10日邀請柏克萊加大 及史丹福大學 的台灣留學生在巴洛阿圖聚會，介紹國科會所推動的「晶創台灣」科研計畫暨陽明交大「台積青年學者」對海外人才的延攬方案。駐舊金山經濟文化辦事處科技組秘書王治平出席會議。

林奇宏介紹了陽明交大合校剛滿三年，經歷磨合，逐步顯現融合、蛻變、超越的特質。談到「到底大學要做什麼？」的問題，他認為，大學應該銜接國民教育到職場，要開創、追求學術的卓越。希望有年輕的朋友可以回到台灣、回到陽明交大做職業的發展。

林奇宏還提到陽明交大與伊利諾大學香檳分校及普渡大學合作的「半導體人才躍升計畫 （The Swap Program）」，並指出，大學要做永續發展，需要改變財務結構。

他介紹，陽明已經效仿史丹福大學設立校務基金。計畫以結構思維來創新價值，重新思考、重新定義，透過國際化來自我定位，延續過去100年的根基，和對未來新的願景。

林奇宏表示，「晶創計畫」十年挹注3000億元經費，通過科技來提升美國和台灣共創雙贏的機會。國科會還提供2030計畫，讓學子更有意願回台服務。也有「千里馬計畫」，把台灣人才送到美國，促進雙邊人才交流。

李鎮宜介紹了陽明交大在晶片 研究方面的領先地位，提到2010年的「矽島計畫」，產業要升級與目標經濟產值要翻倍相關聯。他希望透過晶片加AI的軟硬整合方案，突破式產業創新。同時強化國內培育環境吸納全球研發人才，加速產業創新所需要異質整合及先進技術，把握領先黃金時期。

李鎮宜副校長介紹了陽明交大在晶片研究方面的領先地位。（記者徐蓓蓓／攝影）

李鎮宜還透露，今年8月開始全新的半導體工程學系正式運營。這一計畫獲得台積電大力支持，目的是培育頂尖學生投入晶創研發，串接校內研究所，與國內外高科技業者建立長期產學合作，與國外大學建立人才培育與交流平台。而「台積青年學者專案」，鼓勵年輕學者返台服務，投入晶創教學與研究。

陽明交大產學共創處產創長黃經堯介紹國立陽明交通大學領導的產學共創生態系統，以創新型經濟為目標，建構以陽明交大為主導的創新生態系統，推動以終為始的產研計畫，強化國際產研共創價值。

黃經堯表示，陽明擁有創造「創新型經濟生態系統」所需的專業、資源和執行力，積極實現「飲水思源、共創價值、互為貴人」的理念，提供最佳的「財務激勵方案」，鼓勵學子選擇陽明。

電機學院院長王蒞君博士介紹了電機學院的彈性薪資，以及針對45歲以下學者的「玉山青年學者計畫」，還有「竹銘講座教授及學者」等。