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啟動輕軌MUNI修復 將減少7成延誤

記者劉先進 ／舊金山報導
舊金山市長布里德宣布，開啟輕軌MUNI修復周活動。（記者劉先進 ／攝影）
舊金山市長布里德宣布，開啟輕軌MUNI修復周活動。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山市長布里德和市交通局（SFMTA）宣布開啟輕軌MUNI 修復周活動（MUNI FIX IT! WEEK）。旨在增加輕軌隧道的工作時間，以完成必要的系統維護。

自2019年以來，這一積極主動的維護工作和新的車隊已將主要輕軌線路的延誤減少76%，將短途線路延誤減少89%。據舊金山交通管理局報告，2023年MUNI乘客量增長25%，並將持續增長至2024年。

輕軌線路修復週期間，交通局從8日晚上9時30分開始，每晚提前關閉Market Street站，並提供補充巴士穿梭服務。通過提前關閉，工作人員可以在短短七天內完成30天的維護工作。

布里德說，正努力使MUNI系統變得可靠、清潔和安全。修復周活動，是政府優先考慮公共交通和乘客方面明智而積極的一種方式。通過在故障發生前保持交通基礎設施的良好狀態大大減少了延誤，並鼓勵更多的人乘坐公交車。

修復周的目標是使MUNI運營更加可靠，確保安全，並改善客戶體驗。九個團隊，包括軌道、纜車、動力、維護工程、機械系統、架空線路、地下、油漆車間和信號登，參與了維護工作。

交通局維護團隊在這七個晚上進行將近一個月的工作，屆時輕軌服務由其他公交線路取代，以便為工作人員提供更長的時間，在大多數夜晚，維修人員大約有兩小時完成工作。延長的工作時間允許工作人員進行複雜的工作，目的是使地鐵運營更加可靠，並防止未來發生故障。

2024年1月，MUNI共運送乘客1220萬人次，自2023年1月以來，工作日乘客量每天增加5萬6000人次。班次最多的線路90%的時間準時到達，減少了空檔，提高可靠性。正在進行的服務調整，正在解決高峰時段通往學校線路的擁擠問題。 例如，最近的服務調整後，24 Divisadero線路早上7時的擁擠率從53%降至零。

市交通管理局運輸總監圖姆林（Jeff Tumlin）說，疫情教會他們如何更聰明地工作，如何利用有限的資源做更多的事情。

舊金山市長布里德宣布，開啟輕軌MUNI修復周活動。（記者劉先進 ／攝影）
舊金山市長布里德宣布，開啟輕軌MUNI修復周活動。（記者劉先進 ／攝影）

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