金山女無故襲擊華人長者 抓頭腳踢摔人在地

舊金山地檢長謝安宜表示，43歲的女子霍普金斯，因涉嫌襲擊一名71歲的華裔長者而被起訴。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山 地檢長謝安宜8日表示，43歲的女子霍普金斯（Thea Hopkins），因涉嫌在灣景區襲擊一名說粵語的71歲的華裔 長者而被起訴。 她被控暴力襲擊罪、虐待老人罪，可能造成重大身體傷害。但她在7日提堂時，對所有指控都不認罪。

根據法庭紀錄，今年年3月4日，霍普金斯被指控在沒有受到挑釁的情況下，襲擊一名71歲的只會說粵語的婦女。 霍普金斯在吉爾曼大道（Gilman Avenue）1000街區從背後襲擊了受害人，抓住她的頭髮，拳打腳踢數次，並將受害者摔倒在地。

霍普金斯被控一項暴力襲擊罪，可能造成重大身體傷害，以及一項虐待老人罪，可能造成重傷。謝安宜辦公室表示，目前只起訴這兩項罪名，如果未來有更多案件訊息，可能會再指控仇恨犯罪 。霍普金斯在7日過堂時，對指控均表示不認罪。她的預審聽證會為3月20日。 由於霍普金斯對公共安全構成威脅，謝安宜辦公室提議將其拘留候審，保釋金為1萬5000元。 法院將在20日聽證會時，聽取有關拘留動議的進一步辯論。

謝安宜表示，每個人都應該能夠在城市自由行走，而不必擔心遭到惡意攻擊。 其辦公室將竭盡所能，代表這位受害者和每一位舊金山人，在法庭上伸張正義，確保此案得到追究。「 我們絕不容忍針對老年人的無恥、無緣無故的暴力行為。」

雖然已提出指控，但此案仍在積極調查中。任何知情者可撥打舊金山警局舉報專線1-415-575-4444，或發送短信至TIP411，以 SFPD開頭。舉報者可保持匿名。