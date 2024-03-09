華協中心春宴 表揚李鄭祝、朱小玲2位女性社區領袖

李鄭祝獲得倡導可負擔房屋終身成就獎。（圖片來源：華協中心）

正逢國際三八婦女節，華協中心8日在康年海鮮酒家舉辦春宴慶，並為為兩位華埠 的女性社區領袖頒發特別獎，以表彰她們多年來為社區所作的貢獻。李鄭祝獲得倡導可負擔房屋終身成就獎，朱小玲獲得無名英雄獎。

李鄭祝因為年紀大、腿脚不便未能來到現場。1927年，李鄭祝出生於日本神戶的一個貧困華裔移民家庭。在1950年，她與丈夫喬治移居到美國，更於1952年成為舊金山 市平園華埠第一個公屋的首批入住的居民。人稱「李太」的李鄭祝，被視為社區爭取公平房屋和政策改革、造福華埠社區的中堅力量。1977年，她參與抵抗了警方逼遷國際旅店住客的行動，爲他們保衛家園。同年，她協助成立了華協中心。除此之外，她還曾經聯合住客發起罷租運動，爭取政府正視及改善平園的安全和管理問題。

在她隨後的人生中，她與全國各地的房租組織合作，為可負擔房屋的安全進行倡導及推動政策改革。她的生活故事獲許多人產生共鳴，證明了領導能力不受年齡、性別、教育水平、語言或種族的限制。

朱小玲（右二）獲得無名英雄獎。（記者楊逸辰/攝影）

朱小玲為社區服務行業工作了40多年，從最初擔任就業輔導員開始，到1990年在華協中心成為社區組織專員，她的職業生涯一直致力為華埠低收入 家庭爭取權益。此外，她還不遺餘力地為低收入長者和市民爭取資源支持他們改善住房的需求，保護他們的基本權益。她的影響力在她日積月累的工作中逐漸超越了華埠地區的界限，在全市範圍内的住房倡導活動中都扮演了關鍵角色。

後來，她更成為了「散房家庭團結會」的積極會員，該組織致力於倡導舊金山市中散房家庭的權力。她的無私奉獻和倡導策略，突顯出她在社會正義和散房公寓家庭福祉領導者的卓越地位。

華協中心的骨幹成員，前執行主任方小龍牧師致辭：「我想她們是我最愛的兩位社區領袖，她們經歷了時間的考驗。」隨後他和華協中心在華埠平園的女性幹部們一起為她們頒獎。