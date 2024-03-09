舊金山1月失業率增加0.5個百分點 達4%

根據州政府8日(周五)公布的數據，舊金山 的失業率在1月份大升0.5個百分點，達到4.0%，最重要的原因是科技業仍在大裁員 ，旅遊業不振和市中心關店風潮不止也是沉重打擊。

這是從2021年10月以來的最高失業率，那時候也是4.0%，當時灣區 正從疫情的沉重打擊中反彈。8日的宣布中，政府把去年12月的失業率上調到3.6%。

舊金山縣和聖馬刁縣是屬於同一個都會區，1月份這個都會區失去1萬5700個職位，科學與技術專業服務人員(professional, scientific and technical services)類別失掉4000個工作，是各類別中最多的。旅館與飲食服務業(hotels and food services)失去1600個職位，代表旅遊業還是疲弱。零售業失去1300個職位，市中心關店的風潮造成這些失業。

在去年1月到今年1月之間，科技業在舊金山縣與聖馬刁縣一共失去1萬5300個工作。 很多科技公司在今年1月之後又有裁員，包括谷歌、Salesforce、eBay、Cisco、Grammarly。

跟全國相比，舊金山的失業率稍高些。美國的企業在1月份增加了27萬5000個非農職位(non-farm jobs)，數目相當可觀，但2月的全國失業率卻反而從1月的3.7%升到3.9%。

整個灣區的失業率，在過去一年都有些微上升。今年1月份阿拉米達縣是5.0%，康曲柯世達縣是5.0%，納巴縣是4.6%，蘇諾瑪縣是4.5%，聖他克拉拉縣是4.3%，馬連縣是4.1%。如果把聖馬刁縣單獨算，失業率是3.7%，這是全加州失業率最低的縣。