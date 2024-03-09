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阿拉米達縣第5區議員初選 勵琪、鮑特斯11月決戰

記者劉先進 ／屋崙報導
勵琪（右二）和家人、支持者合影。（記者劉先進 ／攝影）
勵琪（右二）和家人、支持者合影。（記者劉先進 ／攝影）

截至8日下午，阿拉米達縣第五區議員的初選投票結果顯示，現任屋崙市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）和艾姆瑞維爾市議員鮑特斯（John Bauters），分列前兩位，可望進入11月決戰。

第一區縣議員郝伯特（David G. Haubert）沒有競爭對手，鐵定連任。此前被指認為第二區縣議員、填補原有席位空缺的馬奎斯（Elisa Márquez ），成功當選。競選連任阿縣第四區議員的麥利（Nate Miley）得票率為63.12%，超過50%，也連任成功。

勵琪得票率28.42%。對手鮑特斯得票率19.98 %。鮑特斯是阿拉米達縣交通委員會主席，亞利桑那州安全與正義聯盟的主任，該組織宣導受害者服務和社區安全基金，以幫助犯罪受害者。

勵琪市議員的轄區包括屋崙華埠，她在華埠支持者頗多。此前屋崙華促會（OCIC）理事會主席莊錦鎮透露，前任警長阿姆斯壯在任期內，花了太多警局加班預算。警局一直想削減華埠加班人員。勵琪率領議會談判，將加班延期，幫助華埠度過聖誕、春節這種犯罪爆發高風險期。

勵琪說，參加第五選區的競選來得非常突然。在1月間，很多人甚至不知道有初選。隨後現任縣議員卡森（Keith Carson）忽然宣布退休，讓人意想不到。她在非常短的時間決定參選，也有很多人鼓勵她，於是她響應號召，在兩個月前組建選舉團隊。這個團隊很強大，有105人，選舉前的數周時間，一直在鼓勵人們投票。義工們的策略之一，就是與確定支持自己的人溝通，鼓勵他們投票，讓每一票都計入其中。「非常希望選民們能夠表達他們的意見，我們想要一個有工作成績的進步領導人，我們希望每個城市都能與縣政府合作解決遊民問題。」

華埠 投票 屋崙

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