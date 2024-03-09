施工成本高 「漂浮的方塊」建案恐中止

因施工成本高、利率高、房租跌等原因，舊金山的漂浮方塊建築案恐中止。（翻攝自社群媒體X）

正當布里德市長宣告要讓舊金山 復興之際，舊金山紀事報報導，市區另一個大型興建工程似乎又已停止。建商沒有答覆媒體的詢問，但計畫可能也是因為施工成本暴增、工程貸款 利率太高以及房租正在下跌所致。

去年夏天，位於30 Van Ness Avenue「海耶斯點」 (Hayes Point)已施工7個月的工程停頓，這裡原來要建一棟47層高的大樓，裡面會有333間康斗(condos)和30萬平方呎的辦公室空間。建商指出是因為市場狀況改變而停工的。

另一個耗資35億元、位在70號碼頭(Pier 70)的超大工程，2018年開始施工，但也因類似的因素在2022年停工。這項由布魯克菲爾地產公司(Brookfield Properties)開發的專案，原本要在「中央水畔區」(Central Waterfront)開闢出一個全新的社區，包括2000棟左右的新屋和230萬平方呎的商業空間。

而媒體現在又發現，位於620 Folsom Street的那棟老舊的三層辦公樓，建商似乎已經把該案停頓，呈給市政府規劃部門的建築許可申請案被建商要求取消。

這裡原來要建出一棟65層高，有711戶出租公寓單位的摩天大樓。這棟高樓在建築上極為獨特，最上面五層建成一個方塊型(Cube)，而且從遠處看去，似乎跟下方的60層並不相連，因此被稱為「漂浮的方塊」(floating cube)，如果真的建成，勢將給舊金山的天際線提供一個極令人遐思的新景。

規劃部門(Department of Planning)的紀錄最近被媒體查到，指出這項專案從去年秋季就已經「停頓」(on hold)，但該部門的官員沒有透露專案的確實狀況。不過建築物審查部門(Department of Building Inspection)的人員確認，建商要求收回建築許可的申請案，這樣建商可以把相關規費回收一些，減少財務損失。

州政府給地方政府規定，未來8年必須核准企業建出相當數目的住屋，好能紓解加州 住屋奇缺的問題。舊金山被規定的數字是8萬2000間住屋，如今這些大案都停頓，市府如何能達到州府規定的目標？