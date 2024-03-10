市長話金山／願金山成為安全、充滿機會城市打擊芬太尼和毒品 履行住房、交通承諾 支持新藝術和娛樂

舊金山市長布里德造訪華埠。（布里德辦公室提供）

親愛的讀者們：

上星期四，我發表了本年度的市情咨文，強調了我對舊金山 的願景，希望本市成為一個更安全、更受歡迎的城市，成就一個卓越和充滿機會的中心，以及推動灣區和加州經濟和未來的重要城市。

舊金山經歷了三個階段，包括應對新冠疫情 、從疫情影響下經濟復甦，以及目前正在尋找將繼續提升舊金山並為更強大未來定位的機會。

我厭倦了那些把舊金山的困境看作是不可避免的人，把我們的邁往成功當作是偶然。我們的成功既不是偶然，也不是短暫。這個城市的成功是多年辛勤工作、合作、投資、創意和毅力的成果。這些成功是數千名深信服務的政府和非政府人士所取得的成就。

舊金山市長布里德造訪華埠。（布里德辦公室提供） 舊金山市長布里德造訪華埠。（布里德辦公室提供）

儘管有製造分散注意力和分化言論的人，我們必須讚揚那些在最近挑戰中支持舊金山的所有人，並感謝那些致力於繼續向前邁進的上班人士、居民、企業和社區內的各合作夥伴，

為了前進，我們必須相信舊金山正作出正面改變，成為一個支持惠民政策的大都會 。亦必須盡情地發揮我們的才華、創意和精神，建設一個更強大的未來。

我們倡議將突顯優勢並克服挑戰的政策，最重要是以自豪和希望帶領前進。

我們的焦點將繼續放在：

•建設更安全的社區；

•幫助市區繁榮；

•將有需要人士從街上搬進住房；

•消除濫用芬太尼和毒物，讓人接受治療；

•支援家庭和小商業；

舊金山市長布里德造訪華埠。（布里德辦公室提供）

履行住房、交通和公共空間的承諾。

隨著我們繼續前進，我對舊金山的願景上變得更加清晰。我們一直都是改變和創新的推動者，在這裡，我們可以打破困局和讓所有人都有被提升和重視的機會。讓我們一同繼續共同建設一個更好的未來。

感謝在上周二選舉中得到選民的支持，我將推進以下重要倡議。

在安全和司法方面：

•部署根據通過了E提案後的新科技和警察法規；

•承諾達到完整的警員人數配備；

•完成272項司法部所規定的警察改革。

在治療和責任方面：

•擴大治療選擇，包括可能在1號提案通過下提供的新床位；

•根據F提案通過後實施對整體援助的治療要求；

•擴大保護呈請。

舊金山市長布里德造訪華埠。（布里德辦公室提供）

在重新想像市區方面：

•支持新構想和產業的增長，以填補空置的辦公空間；

•30x30市中心願景-到2030年實現3萬名新居民和大學生；

•支持新藝術和娛樂，創造一個全天候的新社區。

●在解決無家可歸問題方面：

•今年開放數百個新的收容床位和住房；

•設定每年「回家計畫」的目標數字。

在過去的五年中，我們面臨了難以置信的挑戰，包括兩次空前的公共衛生危機─新冠病毒和芬太尼，而不是摧毀我們的城市。這些困難時刻的考驗都顯示了我們的力量，重建更強大和更美好社區的能力，以及我們對彼此的幫助。

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敬安！