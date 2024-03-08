3華裔保險經紀告AAA不當解雇 涉年齡、種族歧視

擔任保險經紀24年之久的傅小姐說，因為他們工齡長、收入較高，公司就隨便解雇。（記者劉先進╱攝影）

10名華裔、西裔等族裔的保險 經紀人7日舉行記者會，宣布控告北加、內華達和猶他AAA保險公司，認為公司不當解雇他們，涉嫌年齡歧視和種族歧視 ，違反勞動法。

AAA公司發言人特雷阿洛(John Treano)並未直接回答本報詢問，只是表示，100 多年來，「我們為會員提供服務並為團隊成員提供支持，擁有令人自豪的歷史。我們對團隊成員深信不疑，並努力成為一個理想的工作場所。」

擔任保險經紀24年之久的傅小姐(Jasmine Fu)說，因為工齡長、收入較高，公司就隨便解雇。詢問工會才得知，解雇理由是「她在午休時間服務客戶」，可謂「莫須有」的原因。最荒謬的是，經理30秒電話通知解雇她，「隨後在辦公室跳起舞，讓我感覺背叛、惡心！」

根據訴狀資料，原告10名保險經紀中有3位華裔，除了傅小姐，還有Joanne Li和Christina Liang，以及其他數個西裔。他們經紀工作年資，從12年到40年不等。

傅小姐說，她會粵語、國語和英文，服務客戶24年，長期是AAA公司排名前段的銷售人員。因業績突出，曾獲公司特別獎勵。她曾作為中文發言人，多次在電視上接受採訪。2023年6月27日，她休假回來，忽然接到經理電話，告知她被解雇，令她驚呆了。她說，被解雇一事，讓生活天翻地覆，在經濟和情感上都徹底崩潰，失眠多日。

AAA公司日落區辦公室有四個經紀，被裁的兩個都是亞裔 女性。

舊金山畫家胡銘和太太是傅小姐的客戶。兩人7日趕到記者會現場，送了一幅金門大橋的畫作給她，寓意她服務客戶多年，是舊金山不可或缺的雇員。

經紀麥杜瑞(Chad Maduri)說，他工作30多年，積累1000萬的業務量，在沙加緬度地區最高。去年9月，他和家人打算休假三周，也向管理層口頭說明。沒想到休假一周後回家得知，因為棄職而被解雇。他認為自己遭公司非法解雇。

代理訴訟的律師格威廉(Gary Gwilliam)表示，所代理訴訟的10個經紀中，工作數十年，是最成功的經紀人。為何AAA決定在沒有充分理由的情況下解雇？很簡單，因為他們賺的錢太多了，太成功了。「把這些人解雇後，就把業務帳簿轉給其他人，可以少付一些佣金。但在法律上，這叫年齡歧視。這些客戶的年齡都在40歲以上。他們屬於受保護的群體。不幸的是，這家公司對少數族裔的歧視由來已久，包含亞裔和西裔。」