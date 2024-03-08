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勇士火鍋盛宴 狂屠公鹿35分

記者劉先進╱舊金山報導
柯瑞進球後，首次擺出打高爾夫球的慶祝動作。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞進球後，首次擺出打高爾夫球的慶祝動作。（記者劉先進╱攝影）

客場52分慘敗於波士頓塞爾蒂克的金州勇士，6日晚依靠強勢防守和行雲流水的進攻，以125比90狂勝東區勁敵密爾沃基公鹿，終結對手的六連勝，暫時排名西區第九。

勇士客場征戰的最後一場，隊員疲憊，防守無力，大比數輸球。本場維金斯回歸，全隊三軍用命，明顯充滿活力。防守端，針對里拉德（Damian Lillard）的進攻，在上線延誤或包夾。為遏制傷癒復出的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的強勢攻筐，勇士或採取包夾，或在罰球線練成一線，避免他起速。在他持球進攻時，前有堵截，後有追兵。勇士新秀戴維斯（Trayce Jackson-Davis）在一次進攻中，連續兩次強勢封蓋安戴托昆波。

勇士全隊送出13次封蓋，快攻得分19分。戴維斯得到15分，一人獨佔4次蓋帽，創下個人職業生涯新高。勇士的進攻流暢，隊友內切，柯瑞走位，快速搶投。全隊助攻37次，遠超公鹿的19次。柯瑞得到29分8籃板5助攻，庫明加入賬20分。勇士半場一度領先20分，但公鹿重整旗鼓，在第三節打出19比5的衝擊波。勇士在末節打出32比9的進攻高潮，奠定勝局。

根據Elias Sports Bureau公司的數據，自從2018年12月22日對陣邁阿密熱隊的比賽中、公鹿首節只得8分以來，公鹿還沒有在任何單節比分被限制在9分或更少，可見勇士防守強度。

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