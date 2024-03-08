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「好客山東」文旅推介 非遺文化獲讚

記者李怡／舊金山報導
山東非遺文化受到舊金山當地民眾的喜愛（記者李怡／攝影）
山東非遺文化受到舊金山當地民眾的喜愛（記者李怡／攝影）

「美美與共，好客山東」文旅推介活動7日在中國駐舊金山總領館內舉辦。山東省代表與舊金山當地民選官員、各界僑胞代表共同出席。活動上展出的山東省非遺文化如剪紙、皮影戲等作品，受到各界廣泛讚譽。

中國駐舊金山總領事館代總領事宋國選表示，這次的推介會讓大家更了解山東，促進山東與加州更進一步的合作。

加州政府營運長黃思敏表示，中國和美國以及加州和山東的友誼將不斷升溫。

山東省副省長鄧雲峰表示，正是兩地人民的雙向奔赴，美種地方交流大有可為。山東省作為中國排在前三名的大省，願意提供加州學生100個留學獎學金名額。他指出，美中之間的活力在地方，期待未來加強文化旅遊等方面的合作。

山東省文化和旅遊廳廳長王磊表示，舊金山古樸的建築和宜人的氣候令人神往。旅遊的意義在於帶著文化去體驗。山東作為旅遊大省，願架起中美友善交流的橋樑。

山東省旅遊廳獲得了來自加州眾議員丁右立、舊金山市議員陳詩敏、紅木城市長朱健文(Jeff Gee)、聯合市副市長王耀明、聖馬刁市長納希(Lisa Nash)的五份賀狀。

山東省非物質文化遺產豐富，共有人類非遺代表作名錄8項，包括煙台剪紙、濱州剪紙、高密剪紙、莒縣過門箋、諸城派古琴、濟南皮影戲、泰安皮影戲、定陶皮影戲。國家級非物質文化遺產代表性項目186項，省級代表性項目1073項。山東省先後推出山東省非物質文化遺產條例、山東省省級非物質文化產資金管理辦法等政策文件，為全省非物質文化遷產保護工作提供保障。

萊西木偶戲，是山東省級非物質文化遺產代表性項目。萊西木偶以杖頭木偶為主，俗稱「撮頭戲」。造型多沿用戲曲中的生、旦、淨、末、醜等臉譜來表現不同的人物。木偶面部眼、耳、鼻、口可動，表演講究舉功、捻功和步功，操縱講究穩、準、正、平。萊西木偶戲的劇本皆為口頭傳承，保留了民間鮮活的語言，劇目內容寓教於樂，讓觀眾在觀看時受到中華優秀傳統文化的浸潤。

山東省副省長鄧雲峰致詞。（記者李怡／攝影）
山東省副省長鄧雲峰致詞。（記者李怡／攝影）
山東非遺文化受到舊金山當地民眾的喜愛。（記者李怡／攝影）
山東非遺文化受到舊金山當地民眾的喜愛。（記者李怡／攝影）
山東非遺文化受到舊金山當地民眾的喜愛（記者李怡／攝影）
山東非遺文化受到舊金山當地民眾的喜愛（記者李怡／攝影）
山東非遺文化受到舊金山當地民眾的喜愛（記者李怡／攝影）
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中國駐舊金山總領事館代總領事宋國選致詞。（記者李怡／攝影）
中國駐舊金山總領事館代總領事宋國選致詞。（記者李怡／攝影）
山東省非物質文化的傳統戲藝表演受到大眾喜歡。（記者李怡／攝影）
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加州 舊金山 眾議員

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