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民主黨中央委員 華裔女性占2、3名

記者李怡、劉先進／綜合報導
民主黨委員競選，目前得票排第三的華裔女性何元麗。（記者李怡／攝影）
民主黨委員競選，目前得票排第三的華裔女性何元麗。（記者李怡／攝影）

舊金山民主黨中央委員會（The Democratic County Central Committee，簡稱DCCC）委員的競選，從開票結果來看，溫和派民主黨委成員得票最多。截至6日下午，支持率最高的是現任舊金山市議員麥德誠（Matt Dorsey），第二、三名是兩位華裔女性，分別湯曉慧（Nancy Tung）與何元麗（Lily Ho）。

服務屋崙華埠社區多年的莊錦鎮（Stewart Chen），有很大希望成為阿拉米達縣民主黨中央委員會委員。阿拉米達縣民主黨中央委員會委員有52人，莊錦鎮競選的選區將選出10個委員，莊錦鎮目前得票排名第六，與第11名的差距很大，當選頗有勝算。

民主黨委員會是為候選人提供背書，向數十萬選民推薦包括教育委員、市長、市議員、警長、地檢長候選人的組織。

本次選舉舊金山市民主黨中央委員會兩個區共選出24位新委員，進步派與溫和派都推出候選人參選。初步結果顯示溫和派候選人都有望當選，進步派只有華裔候選人現任第一區議員陳詩敏有望入選，目前她的得票率16%。

政治人士分析，如溫和派最終獲得 DCCC 的控制權，這個組織在11月在應該支持誰競選市長的問題上，可能會出現大的分歧。

麥德誠6日表示，在這次選舉中，民主黨委員會的選舉可謂是最重要的選舉。因在過去幾年，舊金山當地民主黨與民眾的支持脫鉤。所以新任民主黨委成員必須解決與城市聲音脫節的問題，讓民主黨重得民心。

何元麗表示，她希望代表華裔社區加入委員會，並推選一些可以切實為亞裔社區發聲，專注於城市服務的民選官員。

民主黨委員候選人中有還有多位華裔，包括賴天宸（Michael Lai）、林灼世（Laurance Lem Lee）、李浩力（Ho Lik Lee）。

舊金山市民主黨中央委員會席位四年選一次。

自稱代表勞工家庭的進步派聯合競選候選人，包括現任華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）、前日落區市參事馬兆明（Gordon Mar）、現任民主黨中央委員會委員陳慧君（Queena Chan）、市議員華頌 善辦公室華裔幕僚長朱凱勤（Natalie Gee），以及華裔李銘富（Jeremy Lee）、華裔前市議員李麗嫦（Sandra Lee Fewer）、前市議員金貞妍（Jane Kim）、市議員助理謝令宜（Frances Hsieh）等。

候選人中第二區市議員司嘉怡（Catherine Stephanie）、第六區市議員麥德誠、華裔前法官競選者湯曉慧均為溫和派的代表。

目前得票率最高的民主黨委員候選人麥德誠。（記者李怡／攝影）
目前得票率最高的民主黨委員候選人麥德誠。（記者李怡／攝影）

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