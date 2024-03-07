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舊金山紀事報：選民表態 金山不再適合被稱進步城市

編譯廖宜怡／綜合報導
初選初步結果顯示，舊金山多項溫和派人士支持的法案都獲得通過，紀事報稱，舊金山已不再適合被稱為進步城市。（美聯社）
初選初步結果顯示，舊金山多項溫和派人士支持的法案都獲得通過，紀事報稱，舊金山已不再適合被稱為進步城市。（美聯社）

舊金山5日初選開票結果顯示，選民通過了放寬警察執法權力和查核領取福利者是否吸毒法案。有鑑於此，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）稱，舊金山已不適合再被稱為進步城市（progressive city）。

此外，選民也支持由溫和派人士（moderates）來領導當地民主黨中央委員會（Democratic County Central Committee，簡稱DCCC）。因此，未來幾年內，獲得這個委員會背書出來競選公職的候選人，背景可能會和過去大不相同。

競選市議員的溫和派候選人邁珍（Marjan Philhour）表示，5日初選的結果說明，進步派主導的DCCC與舊金山實際存在的民主黨人脫節，舊金山民主黨人希望當地民主黨能有真正可以代表他們的人。

面對他們在舊金山席次變少、財力雄厚的科技界認為他們正在摧毀這座城市，進步派人士對如何重新掌權，以及誰應該領導他們才能重新贏回選民等方面都存在分歧。他們也擔心，獲得富裕人士支持的溫和派將繼續以龐大的經濟優勢輾壓他們。

溫和派倡導組織Grow SF共同創辦人巴斯（Steven Buss）在選舉之夜上表示，近年來，選民對舊金山的進步派政客感到不滿，開始反對他們。他說：「他們曾經有過屬於他們的年代，但他們失敗了。現在是讓這座城市繼續向前進的時候。」

一些進步派人士對5日初選結果不屑一顧，認為這只是舊金山藍營內部長久爭鬥歷史中的一場小衝突罷了。

他們說，檢驗舊金山進步主義更佳的工具是11月的決選，屆時，溫和派市長布里德（London Breed）將接受由市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）舉起進步派旗幟帶領的選民的考驗。

前進步派市長艾格諾斯（Art Agnos）談到競爭激烈的DCCC選舉時說：「選出幾個溫和派委員又怎樣？這座城市經歷過更大的政治創傷，強大的程度足以吸收不同的觀點，無論發生什麼事，我們都能應對。」

不過，有人認為，在涉及到選民最關心的議題時，例如公共安全、住房、遊民和毒品危機，進步派人士必須和他人團結起來支持更好的解決方案。

紀事報表示，進步派人士普遍支持可負擔住房、保護租客、成立政府管理的銀行、將毒品危機視為公共衛生緊急事件、減少監禁犯有輕罪的人，反對強迫吸毒者和精神病患者接受治療、拒絕由執法部門處理毒品和遊民危機，但他們釋出的訊息並非總是一致。

舊金山 民主黨 毒品

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