去年吸毒被調查者 近4成不住金山

根據舊金山 市長辦公室日前發布新數據顯示，舊金山去年因吸毒而被傳喚的人當中，有近四成表示，他們住在舊金山市以外地區。辦公室指出，因在舊金山吸毒被調查的人中、有超過6%外來居民正接受市府現金援助，此舉違反州法。

民眾普遍抱怨舊金山已成為毒品 交易目的地。去年，舊金山發生創紀錄的813起藥物過量意外死亡案件，所造成的悲劇程度，已成為眾所關注焦點。

紀事報報導，布里德辦公室指出，2023年3月30日至今年2月2日期間，有718人因吸毒被捕或被傳訊，其中377人、佔53%告訴警方，他們是舊金山居民。另有274人、佔38%提供另一個縣市地址；67名被指控的吸毒者未提供地址。

市府官員深入研究新數據時，獲得另一個觀察：因吸毒被傳喚者中、有141人正在接受舊金山現金援助、其中有41人居住在其他縣；另有9人未透露居住地點。布里德辦公室發言人表示，被發現居住在舊金山以外的人，已被自市府金援計畫中除名。

街頭毒品成癮長期以來一直是舊金山熱門話題，成為刑事司法與無家可歸問題激烈辯論焦點。這個問題讓市長布里德相當困擾。她近年來傾向採用執法部門掃蕩市中心問題，去年逮捕數百名毒販與吸毒者，但支持更嚴厲懲罰人士認為，舊金山市府處置過於寬容。

布里德面臨一場困難的連任競選，競爭對手試圖將城市毒品危機歸咎於她。紀事報新民調顯示，她面臨競選失敗風險，大多數選民也不認同她的工作表現。

舊金山市人文服務局執行主任駱雷德(Trent Rhorer)將民眾移居舊金山進而濫用藥物現象描述為「毒品觀光 」(drug tourism)，引起舊金山溫和派與進步派的分歧。駱雷德譴責部分吸毒者謊稱自己住在舊金山、提供虛假文件，每月可獲得超過700元收入。

但也有人認為，「毒品觀光」是煽動性術語。「按需治療聯盟」(Treatment on Demand Coalition)發言人沙特(Sara Shortt)表示，政客們使用此詞是為了規避責任、並轉移焦點，舊金山市去年未能阻止數百人因吸毒過量喪生。