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矽谷國會眾議員第16選區選舉 羅達倫暫列第3 期待進入最終決選

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
聖他克拉拉縣選務處工作人員正在進行計票。（記者徐蓓蓓／攝影）
聖他克拉拉縣選務處工作人員正在進行計票。（記者徐蓓蓓／攝影）

包括矽谷核心地帶在內的加州國會眾議院第16選區選舉因為競爭激烈，各方競選資金投入巨大而獲得舉國關注。目前已經有51.7%的選票開出，受華人社區關注的華裔候選人羅達倫(Evan Low)得票率暫列第三。

在所有11位參選人中，目前得票率前4位的分別是聖荷西前市長里卡多（Sam Liccardo)（21.7%)、聖他克拉拉縣議員史密提恩(Joe Simitian)（17.7%）、加州眾議員羅達倫 (15.6%）及共和黨人大瀧(Peter Ohtaki)（13.6%）。其他參選人得票率均未超過10%。

針對初步結果，羅達倫方面表示，會等待剩餘計票完成，目前各參選人得票率非常相近，還無法判斷結果。他說：「感謝所有在這次選舉中發出自己聲音的選民。現在還有相當數量的票數沒有開票，無法判斷最終結果。我期待看到剩下的選票開票的結果，並且對進入到最終的選舉保持期待。」

羅達倫再次感謝了自己的支持者，感謝他們花費時間、金錢、投票給自己。他表示無論結果如何，都會繼續為自己的支持者和社區的每個成員奮鬥。

在加州第17選區的國會眾議員選舉中，初次參選的華裔共和黨人陳柔恩（Anita Chen) 目前以28.88%的得票率排在現任國會眾議員羅康納（Ro Khanna)的61.14%的得票率之後，位居第二。

此外，在加州23選區眾議員選舉中，巴洛阿圖市議會議員顧錦珍（Lydia Kou)目前得票率22.32%，排在現任州眾議員波爾曼(Marc Berman)之後，位列第二。

加州第24選區選舉中，現州眾議員李天明(Alex Lee)目前得票率66.75%，領先另兩位共和黨候選人較多。

加州第26選區選舉中，羅達倫長期副手安沛倫(Patrick Arhrens)目前以34.64%的得票率暫時領先。初次參選的華裔共和黨人宋燕以25.11%的得票率位居第二。

聖他克拉拉縣第三區議員未有其他參選者挑戰，現任縣議員李洲曉連任。第五區縣議員選舉中前山景城市長安倍-古賀暫時以40.5%的得票率領先。華裔參選人馮振中目前得票率20.94%列第三；張昭富得票率7.35%列第四。

城市方面，聖荷西現任市長馬漢目前以87.6%的得票率遠遠領先對手。聖荷西市議會第4選區議員選舉，現任市議員科恩（David Cohen)目前59.08%的得票率領先，有望當選連任。唯一對手前加州眾議員朱感生（Kansen Chu)得票率40.92%。

加州 眾議員 共和黨

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