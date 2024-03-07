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灣區聯邦眾議員席位 前議長裴洛西篤定晉級

編譯林思牧／綜合報導
國會第16選區李卡多本次初選中的得票率領先，應能晉級。(電視新聞截圖)
國會第16選區李卡多本次初選中的得票率領先，應能晉級。(電視新聞截圖)

3月5日加州初選的開票程序，至6日截稿時還未全部完成，但北加灣區三個聯邦眾議員席位的競爭，大致已知道有四人會晉級11月的決選。眾議院前任議長裴洛西(Nancy Pelosi)遙遙領先篤定晉級，灣區捷運局BART總監葉婷芳(Lateefah Simon)、聖荷西前市長李卡多(Sam Liccardo)也應該會晉級。

代表以舊金山為主的國會第11選區聯邦眾議員席位，尋求連任的裴洛西目前得票率是73.2%，她在11月應該是與共和黨生意人Bruce Lou決選，Lou只得到9.4%的票，但他應可以第二名晉級。裴洛西從1987年起一直擔任聯邦眾議員至今。

原本代表東灣以屋崙為主的國會第12選區眾議員芭芭菈李(Barbara Lee)空出的席位，葉婷芳以43.4%得票率應該會晉級，得票第二多的東灣州大教授Jennifer Tran只有17%，阿拉米達副市長Tony Daysog得票14.6%，所以第二位晉級決選的人還無法確定。芭芭菈李從1998年起擔任本區的聯邦眾議員，這個席位長久以來都沒有人敢真正的挑戰她。

芭芭菈李是希望成為聯邦參議員而放棄連任眾議員的席位，但5日的初選中她已經落敗，晉級的是民主黨的現任聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)和道奇隊前明星球員加維(Steve Garvey)。初選前另一位奮力爭奪席位的另一人是眾議員波特(Katie Porter)，她也無緣晉級。

代表南灣以矽谷為主的國會第16選區的席位，是因為現任議員艾許(Anna Eshoo)宣布退休而空出的，她從1992年首度當選以來就穩坐這個位子，從來沒有受過嚴厲的挑戰。

李卡多本次初選中的得票率目前是21.7%，艾許所支持的聖他克拉拉現任縣議員史密提恩(Joe Simitian)得票率17.7%，華裔州眾議員羅達倫(Evan Low)則有15.6%。李卡多應該可晉級決選，但史密提恩和羅達倫之間誰會晉級，可能要等到所有的票幾乎開完才會知道。

眾議員 裴洛西 灣區

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