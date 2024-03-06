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車庫、消防站… 廣設投票點 選民仍稀少

記者李怡／舊金山報導
在社區居民車庫內設置的選務處。（記者李怡╱攝影）
在社區居民車庫內設置的選務處。（記者李怡╱攝影）

初選投票日5日舊金山開放500多個投票站點，供選民投票。記者走訪發現，選務處為方便選民，除了在市政府、市立大學等地點設置投票站外，還租用了居民的車庫、消防站等便民站點，但前往投票人數仍然稀少。記者走訪五個站點了解，從上午7時至10時，三個小時內，每個站點約只有20人到訪投票。

每個站點約配備四至五位服務人員，還配有中英雙語甚至多語志工，協助選民投票。當天多數選民均是填好選票投遞，而非當場填寫。

舊金山社區隨處可見的投票站。（記者李怡╱攝影）
舊金山社區隨處可見的投票站。（記者李怡╱攝影）

舊金山選民當天的投票內容包含舊金山高等法院的兩位法官、七項地方投票措施、兩位國會參議員、全州範圍內的心理健康倡議、民主黨和共和黨中央委員、以及總統候選人等多項投票。此次投票將決定舊金山的政治走向。

為了方便選民，消防站變選務處。（記者李怡╱攝影）
為了方便選民，消防站變選務處。（記者李怡╱攝影）

採訪來自不同投票站的選民發現，本次投票E提案、F提案和G提案備受關注。舊金山市立大學投票站的華裔選民周志表示，因為支持G提案而前來投票。華人對於子女的教育最為重視，希望即將讀八年級的女兒可以學到代數課。

舊金山選務處在社區居民車庫內設置的投票站。（記者李怡╱攝影）
舊金山選務處在社區居民車庫內設置的投票站。（記者李怡╱攝影）

在市中心的選民John表示，前來投票是為了反對E提案。他表示，此提案將擴大警察權力，包括使用無人機逮捕，同時削弱對警察的監督能力。在沒有監督的情況下，為警察提供更多技術的想法是瘋狂的。舊金山已有太多的攝影機和監視系統，警員不需要更多。

據舊金山選務處表示，市政廳和任何投票站都接受「當天選民登記」。初選中約90%的選民以郵寄方式投票，舊金山有的500多個指定投票點，周二開放到晚上8時。

在社區居民車庫內設置的選務處。（記者李怡╱攝影）
在社區居民車庫內設置的選務處。（記者李怡╱攝影）

選務處晚上8時45分發布初步選舉統計報告，隨後9時45分和10時45分發布第二和第三波數據。

選務處收到有選舉日或之前郵戳，並在3月12日之前到達選舉部門的選票均會被計入。在舊金山過去五次重大選舉中，平均91%的選民透過郵寄投票，而非到投票站親自投票。

鄰近華埠的市立大學投票站點。（記者李怡╱攝影）
鄰近華埠的市立大學投票站點。（記者李怡╱攝影）

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