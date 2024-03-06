舊金山市長布里德投票後訪華埠 宣傳C、E、F提案

新園林餐廳老闆Abby Huang感謝市長對華埠的支持。（記者王子涵╱攝影）

初選投票 日當天，舊金山 市長布里德（London Breed）5日為她支持的C、E、F三項提案舉行多場社區宣傳活動。中午投下自己的選票後，市長便來到舊金山華埠 ，與近百名提案支持者訪問市德頓街（Stockton Street）商戶，以尋求支持。

C提案是有關住房，允許將辦公樓改建為住宅的業主一次性免繳轉讓稅。E與F提案與公共安全相關，將為警方追車和監控鬆綁，進一步賦予舊金山警方執法靈活度打擊罪犯；F提案則是將福祉金與毒品篩查和治療掛鉤。

市長來到舊金山華埠，與近百名提案支持者訪問市德頓街的商戶，為C、E、F三項提案做最後的宣傳。（記者王子涵╱攝影）

華埠以小商業經濟為主，公共安全一直以來是華人社區關心的大事。布里德親自舉起E和F的廣告牌，與店主進行交談。儘管大部分居民對於提案的具體內容並不熟知，但布里德的面孔對於大多數華埠居民來說，是熟悉且親切的。

新園林餐廳老闆Abby Huang感謝市長對華埠的支持。她表示，自華埠中央地鐵延長線修好後，為餐廳帶來許多客流，生意也比原來好了。同時，店內員工也無需等待公交，上下班坐地鐵通勤也更加方便。

談到公共安全，她表示，疫情後社區治安有所好轉，「有許多巡邏警和便衣警來了，還有社區組織的巡邏隊，政府和更多人開始關注這個社區了。」Abby Huang說：「市長她也經常參加社區活動，看到她來到華埠很高興。」

居民Tony Lin表示，所有利於警方執法的提案他都支持。「在美國，警察不單單要處理交通事故和民事糾紛，還要面對窮凶極惡的毒販和暴力犯罪犯。若市民對於執法束縛過緊，最終吃虧的還是我們老百姓。」

Tony來到美國已超過20年，這是他第二次投出選票。他表示，原來不重視投票的權利。但華埠在疫情期間損失慘重，只有投票才有可能改變。

舊金山投票在5日晚8時結束，第一批計票結果在晚上8時45分出爐。選務局將在12日之前統計所有帶有有效郵戳的郵遞選票。全市還有500多個投票站進行服務。