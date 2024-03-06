薩拉托加圖書館投票中心 華裔志工協助投票

丁怡（右）負責向講中文的選民介紹投票流程，並幫助他們註冊、打印選票、和完成投票。（記者葛歆睿／攝影）

據聖他克拉拉縣選務處數據，截至4日（周一）晚，共收到17萬1609張選票，占102萬4425名註冊選民的16.75%。2022年聖縣的初選投票 率略低於36%。選舉官員表示，雖然大多數選票將於周二晚間清點完畢，但最終的非官方選票總數，可能要到3月12日郵寄投票截止日期之後才會公布。

記者在5日投票日當天走訪了位於薩拉托加圖書館的投票中心。這個中心是聖縣23個提前投票點之一，於2月24日開放。中心志工亨利克斯（Patricia Hendriks）表示，開始幾天確實人流很少，每天來投票的只有零星的5到10人。但在最近兩天看到「源源不絕的人流」。

投票站志工莫斯托菲（Ross Mostofi）表示，社區中有很多母語非英語的亞裔選民。為了方便他們投票，中心有會說中文、印度語和他加祿語（菲律賓）語的志願者為他們提供幫助。

退休華裔 軟體工程師丁怡是第三次在該投票中心做志工，負責向講中文的選民介紹投票流程，並幫助他們註冊、打印選票、和完成投票。

丁怡表示，這個投票中心對中文服務的需求很高。無論是今年還是2022年，都看到很多華裔選民踴躍投票。而在所有的外語資料中，中文版也是消耗最快的。

丁怡透露，她移民 已有30多年，入籍後就一直投票。「投票是是表達意願的唯一機會」，並希望透過做志工幫助更多華裔投票，因為「華裔在美國的人數不少，但是聲音不夠大，如果更多人投票，社會就會更注重我們，保護我們的利益。」

曾景琳（左）在薩拉托加圖書館投票中心投票，並與志工合影。（記者葛歆睿／攝影）

當日在該中心投票的洛斯蓋圖-薩拉度加聯合高中學區委員曾景琳表示，在民主體制中發聲的十分重要。民選官員在意選票。華裔投票率提升，自然會讓他們在制定政策時有所考量和顧及。

曾景琳指出，參與投票並非易事，需要花費很多時間和精力去閱讀選票上的內容、了解候選人的背景。但這可以幫助新移民熟識美國社會。

她提醒華裔選民「在選票上發揮力量，同時覺醒知道你在投什麼」。她說，不要只看政客們在選舉期間為了贏得選票的話術，而是要參考他們過去的政績，判斷他們起草的法案是否以為民眾長期謀福利為目的，並且留意他們曾經在立法投票上的立場是否與現在的說辭一致。建議大家透過與朋友和社區成員交流獲得更全面的資訊。