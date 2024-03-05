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聖縣投票站人氣淡 參與方式多樣化

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
吉里安（左）和許達成在投票站服務選民。（記者徐蓓蓓╱攝影）
吉里安（左）和許達成在投票站服務選民。（記者徐蓓蓓╱攝影）

距離5日初選最終選舉日還有最後一天，記者4日走訪了聖他克克拉拉縣為本次初選開放的104個投票站中的一個。

早晨11時，投票站內大約有兩位選民在投票。記者在投票站停留的1個小時內，總共大約有10位選民前來投票，還有1位選民前來投遞自己封好的選票。兩位民眾誤以為投票中心仍是之前接種新冠疫苗地點，而走錯地方。

投票站有兩位負責人，共14位工作人員，其中有一位會講中文的工作人員。站點內大約有17個填寫紙質選票的隔間，其中兩個配有座椅，是專為使用輪椅的人士準備的。此外還有大約8個電腦觸屏填寫選票隔間。

投票站負責人之一的吉里安（Jerri-Ann)表示，今年到目前為止，包括剛剛過去的周末，來投票的選民相對往年較少。現場使用電腦觸屏投票的民眾要略多於使用填寫傳統紙質選票的民眾。她估計明天前來投票的人數會變多。

吉里安說，根據她的經驗，選舉日下班時間之後人會變得比較多。因為相對平日的開放時間（早上9時到下午5時），選舉日當天投票站開放時間較長（早上7時到晚上8時）。白天時段人流會相對平穩，偶爾會出現人流高峰。但不管當天隊排得有多長，只要選民在8時前出現，都會保證他們能投到票。

據悉，雖然投票站準備了使用輪椅的人士專用的投票隔間以及可以移動到路邊的投票設備等，但截至目前為止還沒有選民來使用過。

許達成是投票站提供中文服務幫助的工作人員。他五年前從香港來到美國，目前還不是選民。他表示，來投票站工作是感受選舉的好辦法，又可以幫助到別人。相比香港的選舉只有一天，許達成覺得美國選舉可以有很多天投票，投票方式也多樣化，非常方便。

實際上除了成為投票站工作人員外，也可以登記為「觀察者（Observer)」來近距離觀察選舉投票。只要到投票中心找到工作人員說明意願，在報到名冊上註冊，閱讀並遵守投票站訪客需知，配戴聖縣指定的選舉觀察者胸章，待在指定區域就可以了。注意不能在有可能洩漏選民信息或選票的位置使用電子設備，必須聽從投票站負責人指令，離開前要返還「觀察者」胸章。

而對於參選人來說，選舉前夜是如何渡過的呢？23區州議員民主黨候選人顧錦珍（Lydia Kou)表示，自己作為巴洛阿圖市議員，當晚還有市議會的會議要參加。此次是第一次參選州參議員議席，整個初選過程是一次讓人非常自覺謙卑的經歷。

加州共和黨前副主席郭宗政（Peter Kuo)表示，會在家舉辦17區國會議員共和黨候選人陳柔恩（Anita Chen)的開票觀看派對。鼓勵大家帶紅色、白色或藍色等國旗顏色的菜色來分享。

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