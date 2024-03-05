華裔社區齊聚 力挺羅偉選金山市長

羅偉（中）獲最多華裔背書，金山支持率暫時領先。（受訪者供圖）

投票日前一天，舊金山 灣區諸多華裔 民選官員，商業和社區代表4日齊聚一堂，支持丹尼爾‧羅偉（Daniel Lurie）競選舊金山市長，並表示舊金山曾經是世界上最美麗的城市之一，最近幾年的衰敗讓他們感到痛心並對市府的執政感到失望。期盼政治新人用商業的思維重新帶領舊金山復興。

出席支持人士包括舊金山中華總會館代表李殿邦，佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、副市長邵陽、市議員黃潔宜（Teresa Keng），薩拉度市市長赵嬿、舊金山前警察局華裔指揮官葉培恩（Paul Yep）、 美國中經合集團（WI Harper Group）創始人兼董事長，百人會成員劉宇環（Peter Liu）、社區領袖林志斯、以及舊金山小商業代表Tommy Yang等百餘人到場。

餐廳業主Tommy Yang表示，舊金山可以借鑑紐約市 的經驗，讓富有人家做市長，以商業的思維治理城市。「相信丹尼爾‧羅偉能夠帶領舊金山回到二十年前美麗的樣子。」

根據初期的民調，丹尼爾‧羅偉的支持率暫時領先。與他競爭的包括現任市長布里德（London Breed）、前市長麥法恩（Mark Farreell）、現市議員安世輝（Ahsha Safaí）。

丹尼爾‧羅偉表示，他是唯一一個政治局外人，將重塑現有失敗的官僚機構，帶領舊金山復興。他感謝來自華裔社區代表們的支持，並表示會竭盡全力回饋華裔關心的教育和治安問題，讓舊金山的街道重回乾淨整潔。