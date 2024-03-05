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金山華人投票率低 討厭黨派之爭

記者李怡╱舊金山報導
4日投票前一天，舊金山選務處鮮有人到場投票。（記者李怡╱攝影）
4日投票前一天，舊金山選務處鮮有人到場投票。（記者李怡╱攝影）

據舊金山市選務處截止到4日上午的信息顯示，5日的初選總計有 8萬4000名選民提交了選票，約佔總選民的 17%，投票率創歷史低點。華裔民主黨協進會主席招霞向本報表示，華裔選民投票率比整體還低1.5%，約15%左右，同樣創下歷史新低。其中華人沒有熱情參與投票的心態，是因討厭黨派之爭，「只想討一片淨土，過自己清淨的小日子。」

招霞表示，過去幾天她在社區派傳單，增強選民教育期間，多數華裔選民表現出對於初選投票的漠視，甚至對選舉教育表示出不耐煩，並以「很忙，沒空，沒有興趣，主要精力要用在謀生糊口」等原因上拒絕參與投票。

招霞指出，小環境和大環境環環相扣。華裔社區對於選舉的不關心，就相當於是自動放棄了保護自己的權益。且這次的初選關乎舊金山的治安和教育。如大家不理會，社會風氣每況愈下。做為華裔選民不能只是抱怨 ，如今社會環境與30年前大不一樣，自己的權益得不到保護和重視，「因你不理政治，政治的列車就會拋下你的權益，飛馳而過。」

多位社區人士還表示，華裔社區選票低的原因，有可能是選舉節點與中國農曆新年幾乎重疊所致。整個2月，不論是社區還是媒體，自上而下關心和討論的是關於春節慶祝，節日治安等話題。2月一結束，3月初馬上就投票了，大家還沒有思想準備。

再有本次的大選年初選，與這兩年間的特別選舉和中期選舉都很不同。前兩次選舉主要是集中在幾項投票上，如罷免前地檢長博徹思，以及罷免教委等，華裔選民的注意力都非常的集中。3月初選將與民生相關的提案，法官，民主黨委員的選舉全部都放在了一起，選民要花很多的精力去判斷和研究，也是導致選票寄回率低的一個原因。

招霞還表示，舊金山這幾年的環境 ，因民主黨背離了民意，背書推選了已被罷免的教育委員和地檢長，很多華人選擇加入共和黨，或是程為無黨派人士。因此今年民主黨委員的競選意義重大。據了解，今年共和黨選民增加了80%，增加了3000多人。舊金山整體選民60%是民主黨，30%是無黨派人士，共和黨整體占比8%。

華裔民主黨協進會（Chinese American Democratic Club，CADA）成立於1958年，目標和宗旨是鼓勵在華裔社區內發展有意義的政治意識，從而促進所有公民積極參與政府的民主進程，鼓勵華裔美國人候選人競選公職，鼓勵任命華裔美國人擔任任命職位，並要求政府為民眾尋求正義平等，並倡導與華裔美國人賦權和公民權利相關的議題。

全舊金山投票率僅有17%，創歷史新低。（記者李怡╱攝影）
全舊金山投票率僅有17%，創歷史新低。（記者李怡╱攝影）

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