初選將影響民生議題 候選人籲積極投票

候選人走進華裔社區，與選民互動。（受訪者供圖）

2024大選年初選的前一天，記者走訪4日舊金山 多個投票 箱站點發現，投票人數清冷。 當天據選務處的官方消息稱，初選投票率只有17%，創歷史新低，但今年初選的投票關係到舊金山的治安和教育等與民生相關議題，候選人呼籲民眾今年投票的重要性。

5日初選投票選項中，法官的投票關係到罪犯的判決。 B提案關係到舊金山長久警員招募。 E、F提案是關乎納稅人的權利。 G提案是關於公立學校的教育問題。

舊金山第二區議員司嘉怡（Catherine Stefani)正在競選 第 19 區州眾議員，意圖頂替丁右立的位置。 她說，身為兩個孩子的母親，也是禁槍的倡導者，明白對老人家的尊重和保護的重要性，希望在州政府的層級上整理治安。

正在競選市縣民主黨 中央委員會（民主黨黨委）的候選人林灼世（Laurence Lem Lee）和李浩力（Peter Lee）表示，公共教育必須提高品質和嚴謹性，尤其希望大家要支持G 提案，把代數從九年級帶回八年級。

非牟利組織「鄰裡齊心協力中心」(Neighborhood Centers Together)執行主任李爾德(Danny Sauter)表示，舊金山需吸引人員重返市中心，和將辦公室改裝為住宅加快市中心復甦，並改善市內治安使 舊金山的生活更具負擔性，以幫助家庭和小企業留在舊金山。

市縣民主黨中央委員會候選人何元麗強調，這次選舉中，兩場法官之戰值得關注。 她認為，法官席位的兩名新挑戰者候選人，澤克和姜明振（Jean Myungjin Roland) 會從治安的角度慎重對待法官的角色。 今年的選票需要選民認真填寫，維護好個人權益。

選務處呼籲選民積極投票，5日選民可到市政廳投票或遞交選票。 選舉日中心開放時間上午7時至晚上8時。 也可到指定的全市501個投票站，每個站點可領取雙語選票。