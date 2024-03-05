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北加民宅遭3蒙面人濫射 4死7傷

編譯林思牧／綜合報導
蒙特瑞縣國王市一戶人家在前院舉辦生日派對，忽然開來一輛銀色汽車，車上跳下三名蒙面人向作樂的人濫射，造成四人死亡、七人受傷的慘劇。(KTVU電視新聞截圖)
蒙特瑞縣國王市一戶人家在前院舉辦生日派對，忽然開來一輛銀色汽車，車上跳下三名蒙面人向作樂的人濫射，造成四人死亡、七人受傷的慘劇。(KTVU電視新聞截圖)

蒙特瑞縣國王市(King City)一戶人家在前院舉辦生日派對，忽然開來一輛銀色汽車，車上跳下三名蒙面人向作樂的人濫射，造成四人死亡、七人受傷的慘劇。

國王市位於聖荷西南邊約105哩，是蒙特瑞縣靠內陸的城市，前往石峰國家公園(Pinnacles National Park)的遊客有些會取道國王市。

市警局局長杭特(James Hunt)指出，位於北二街(North 2nd Street)的一戶民宅3日(周日)下午舉辦生日派對，一群人在前院裡吃喝談笑，到了6時左右天色已轉暗，突然來了一輛銀色Kia汽車，車上下來三名穿深色衣服、戴深色面罩的男子，他們朝群眾一陣濫射之後，跳回那輛車上逃逸。

警方接到報案電話後，在前院的地面上發現有三名男子已無氣息，另有一名女子身上中彈，她被送到米紀念醫院(Mee Memorial Hospital)，但她隨後因傷重不治。另外還有七人受傷，他們被送到納提維達醫學中心(Natividad Medical Center)救治，死傷的11人都是成人。警方正在追查那輛作案汽車與三名作案嫌犯。

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