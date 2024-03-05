守護屋崙華埠治安3周年 台山同鄉會社安隊獲表揚

東灣台山同鄉會自發組織的華埠社安隊，已經連續義務巡邏社區1100天。（記者劉先進／攝影）

在過去三年的時間裡，由東灣台山同鄉會自發組織的華埠 社安隊，已經連續義務巡邏社區1100天，在預防干預犯罪、快速報案等方面積極協助警方工作，排除大量干擾營商環境的事故。

為表彰社安隊對屋崙 華埠的貢獻，屋崙市長盛桃（Sheng Thao）將3月3日命名為屋崙華埠巡邏義工日，並由副市長梅菲爾德（Kimberly Mayfield）代為表彰。

副市長梅菲爾德（右二），莊錦鎮（右一），市府代表Eden Chan（左一）給馬作林頒發表彰。（記者劉先進／攝影）

台山同鄉會日昨舉辦華埠社安隊成立三周年暨三八婦女節慶祝儀式。主席馬作林表示，2021年3月1日因社會出現仇視亞太裔的惡習，台山同鄉會毅然成立社安隊，組織30多名隊員在屋崙市、舊金山 市和聖馬刁等地進行多次反亞太裔仇視大遊行。隨著仇視犯罪與暴力搶劫犯罪交織，台山社安隊確立了「警民攜手、護衛華埠」的初心，腳踏實地不間斷巡邏1100天。期間還免費派發口罩、洗手液、胡椒噴霧和報警器等預防犯罪物品，開展清理社區衛生、違章垃圾等社區工作。

馬作林在當天的慶會中還推出兩項社區治安措施，即重新設立屋崙華埠30家商家作為固定崗哨，免費提供傳呼機設備。其次，免費為50家商家提供加強型防盜門鎖的安裝。

縣警頒發榮譽徽章。（記者劉先進／攝影）

馬作林還感謝同鄉會婦女部的支持，稱她們真正頂起半邊天。「出得廳堂，入得廚房，在各部門領導崗位中肩負重要職務，在文藝表演中擔當主力。」

中國駐舊金山總領館僑務處代表林淑珍、屋崙市議長勵琪(Nikki Fortunato Bas)、屋崙華促會主席莊錦鎮、阿拉米達縣縣議員譚蓮娜代表黄斯琳、聖利安市副市長阿澤維多（Bryan Azevedo）、阿拉米達市議員斯賓塞（Trish Spencer）、縣警代表阮溢鹏、市府代表Eden Chan等也到場慶賀表彰。