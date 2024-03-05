我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美小型飛機墜毀州際公路無人生還 機師一度請求緊急降落

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

新任金山選務委員黃穎筠遭抹黑 亞裔社區憂仇恨風再起

本報記者／舊金山報導
黃穎筠（右）宣誓成為舊金山首位非公民選務委員。（本報記者／攝影）
黃穎筠（右）宣誓成為舊金山首位非公民選務委員。（本報記者／攝影）

上個月剛就職舊金山選務委員會委員的華人移民權益倡導員黃穎筠（Kelly Wong），上任後首月並非一帆風順。右翼媒體和政治官員就黃穎筠的華人、非公民無投票權身分等集中進行攻擊和抹黑，「中國間諜」、「危險、瘋狂、非法」等仇視詞語頻出，在2024初選之際，部分亞裔社區擔心仇視風潮再次席捲而來。

選務委員會是七位委員組成的，制定監督選務規則的委員會。工作重點和目標是保證自由、公平和公開地參與民主選舉。黃穎筠的當選被解讀為華裔移民權益的提升，幫助華裔社區提升投票率，在主流社會發聲。

在宣誓儀式上，黃穎筠表示，自己在在移居美國的五年後，無法尋找到屬於自己社區的聲音而備受沮喪。來到舊金山後，因為語言和文化的壁壘，華裔居民無法真正行使選舉權。她曾主持粵語播客，以更加容易理解的方式幫助社區投票。面對如今反移民的政策，當務之急是鼓勵更多非公民移民參與到市政中來，她會努力在其中構建橋梁。

右翼媒體試圖在2024年大選前，將中國移民與「大取代」（Great Replacement Conspiracy）陰謀論捆綁在一起，並抹黑黃穎筠。有媒體暗示，她是中國派來的間諜，與自由派合作，影響共和黨的選票。

中華總會館總董李殿邦（左）加入李志威的行列，呼籲華裔必須登記為選民及投票。（本報...
中華總會館總董李殿邦（左）加入李志威的行列，呼籲華裔必須登記為選民及投票。（本報存圖）

儘管黃穎筠能夠流利地說粵語、國語和英語，但網路上流傳最多的只是她接受粵語採訪的截取視頻。某主流電視台的主持人曾質疑她是「連英語都不會說的中國人」，懷疑黃穎筠不懂美國大選的意義。「在美國，投票權是最神聖的權利之一，當你被任命為選舉委員，你就應該說我們的語言，我希望你能學好英語。」

李志威強調，亞裔政治面孔在近年來急劇減少，他希望得到華裔選民的支持，為華人繼續爭...
李志威強調，亞裔政治面孔在近年來急劇減少，他希望得到華裔選民的支持，為華人繼續爭取更多福祉。（本報記者／攝影）

華裔選民教育委員會行政主任李志威（David Lee）稱讚黃穎筠是勇敢的人。他表示，舊金山華裔社區中有很大一部分人群為非公民，綠卡持有者，若能有華裔代表在選務委員會任職，將有效增加華裔社區的投票率，幫助華人在美國社會發聲。

「黃穎筠積極服務於無法發聲的社區，並且挺身而出擔當選務委員，非常勇敢。她鼓勵幫助著下一代領導社區。」李志威說，「目前舊金山市議會僅有一位華人市議員，而培養社區領袖是需要長時間的實踐的，我認為社區對黃穎筠的支持是十分重要的，這樣她也能更好地服務於華人選民。」

華裔 投票 華人

上一則

守護屋崙華埠治安3周年 台山同鄉會社安隊獲表揚

下一則

特斯拉棄單 聖荷西派店因禍得福

延伸閱讀

劉醇逸李榮恩聯文 講述賭場危害亞裔

劉醇逸李榮恩聯文 講述賭場危害亞裔
選務官憂人工智慧生成假訊息 干擾投票

選務官憂人工智慧生成假訊息 干擾投票
金山遊行籲以哈停火 警方與示威者衝突

金山遊行籲以哈停火 警方與示威者衝突
加州加強安全、資金 選務人員招募順利

加州加強安全、資金 選務人員招募順利
放寬警追車規則 布里德籲支持E提案

放寬警追車規則 布里德籲支持E提案

熱門新聞

舊金山聯合廣場梅西百貨留有諸多家庭的美好記憶。（記者李怡攝影）

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

2024-02-28 13:06
經濟專家表示，關店不是因為舊金山這個城市，而是因為疫情引發的新趨勢讓聯合廣場不再有存在的需要。（本報檔案照）

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

2024-02-29 00:13
矽谷巴洛阿圖的頂尖公立高中甘恩高中經常霸榜加州最佳高中榜單。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

2024-02-26 11:55
特斯拉取消聖荷西糕餅店訂單後，馬斯克作出道歉。圖為The Giving Pies店內。(Google Maps)

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

2024-02-25 22:01
Redfin數據顯示，灣區九縣中的五個，包括舊金山市縣、馬連縣、阿拉米達縣、聖馬刁縣和聖他克拉拉縣，房價中位數都高於100萬元。（記者葛歆睿／攝影）

舊金山灣區5縣房價中位數破百萬 住遠點、合租…華人成家路遙遙

2024-02-26 13:14
裴洛西夫婦購入輝達5000股股權，目前利潤約為160萬元，是國會議員年薪7倍。(美聯社)

國會股神…裴洛西丈夫購輝達5000股權 3個月賺160萬

2024-02-27 14:12

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋