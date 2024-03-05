新任金山選務委員黃穎筠遭抹黑 亞裔社區憂仇恨風再起

黃穎筠（右）宣誓成為舊金山首位非公民選務委員。（本報記者／攝影）

上個月剛就職舊金山選務委員會委員的華人 移民權益倡導員黃穎筠（Kelly Wong），上任後首月並非一帆風順。右翼媒體和政治官員就黃穎筠的華人、非公民無投票 權身分等集中進行攻擊和抹黑，「中國間諜」、「危險、瘋狂、非法」等仇視詞語頻出，在2024初選之際，部分亞裔社區擔心仇視風潮再次席捲而來。

選務委員會是七位委員組成的，制定監督選務規則的委員會。工作重點和目標是保證自由、公平和公開地參與民主選舉。黃穎筠的當選被解讀為華裔 移民權益的提升，幫助華裔社區提升投票率，在主流社會發聲。

在宣誓儀式上，黃穎筠表示，自己在在移居美國的五年後，無法尋找到屬於自己社區的聲音而備受沮喪。來到舊金山後，因為語言和文化的壁壘，華裔居民無法真正行使選舉權。她曾主持粵語播客，以更加容易理解的方式幫助社區投票。面對如今反移民的政策，當務之急是鼓勵更多非公民移民參與到市政中來，她會努力在其中構建橋梁。

右翼媒體試圖在2024年大選前，將中國移民與「大取代」（Great Replacement Conspiracy）陰謀論捆綁在一起，並抹黑黃穎筠。有媒體暗示，她是中國派來的間諜，與自由派合作，影響共和黨的選票。

中華總會館總董李殿邦（左）加入李志威的行列，呼籲華裔必須登記為選民及投票。（本報存圖）

儘管黃穎筠能夠流利地說粵語、國語和英語，但網路上流傳最多的只是她接受粵語採訪的截取視頻。某主流電視台的主持人曾質疑她是「連英語都不會說的中國人」，懷疑黃穎筠不懂美國大選的意義。「在美國，投票權是最神聖的權利之一，當你被任命為選舉委員，你就應該說我們的語言，我希望你能學好英語。」

李志威強調，亞裔政治面孔在近年來急劇減少，他希望得到華裔選民的支持，為華人繼續爭取更多福祉。（本報記者／攝影）

華裔選民教育委員會行政主任李志威（David Lee）稱讚黃穎筠是勇敢的人。他表示，舊金山華裔社區中有很大一部分人群為非公民，綠卡持有者，若能有華裔代表在選務委員會任職，將有效增加華裔社區的投票率，幫助華人在美國社會發聲。

「黃穎筠積極服務於無法發聲的社區，並且挺身而出擔當選務委員，非常勇敢。她鼓勵幫助著下一代領導社區。」李志威說，「目前舊金山市議會僅有一位華人市議員，而培養社區領袖是需要長時間的實踐的，我認為社區對黃穎筠的支持是十分重要的，這樣她也能更好地服務於華人選民。」