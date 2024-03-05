加州檢察長：23年來DNA確認2000失蹤人口身分

加州檢察長邦塔表示，任何人都不能讓所愛的人復活，但DNA項目能夠為家庭帶來安寧。（司法部提供）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）4日宣布，加州司法廳DNA 項目（MPDP）自2001年啟動以來，已成功確認2000名失蹤人口的身分，取得里程碑式的進展。同時，邦塔還與州眾議員史蒂芬尼‧阮（Stephanie Nguyen）共同發起AB 3042法案，意在取消69號提案（又稱DNA指紋、未決犯罪和無罪保護法案）的日落期限（sunset date，即失效期限），確保基本的DNA破案服務持續得到支持。

69號提案最初於2004年11月通過，該提案在刑事罰金中撥款支持加州DNA數據庫計畫，並利用聯邦調查局（FBI）DNA索引系統（CODIS）協助偵破暴力犯罪 。此外，這項計畫還通過獨立失蹤人員的數據庫，協助識別找回失蹤人員，包括被綁架的兒童。

20年來，69號提案獲得的撥款超過7400萬元，但由於其設置了20年的日落期限，未來將無法繼續在刑事罰款中獲得資金支持。AB 3402號提案將取消日落期限，確保未來有穩定的公共投資，確保DNA項目繼續進行。

加州司法部DNA項目（MPDP）自2001年啟動以來，已成功確認2000名失蹤人口的身份，取得里程碑式的進展。（司法部提供）

邦塔對DNA項目取得的成果自豪，強調項目對失去親友的家庭十分重要。「任何人都不能讓所愛的人復活，但我們希望DNA項目能夠為家庭帶來安寧。」

史蒂芬尼‧阮說：「如果知道傷害我或我所愛的人依舊逍遙法外，我就永遠不會感到安全。」她很自豪能夠與州檢察長共同撰寫AB 3042法案，為司法廳和社區提供關鍵資金和服務，提升公共安全，並未無辜的人洗脫罪行。

失蹤人員DNA項目隸屬於法醫服務局（Bureau of Forensic Services），提供免費失蹤人口和身分不明人員的DNA比對測試，包括身分不明的遺體與失蹤人員的衣物和親屬DNA的比對。

邦塔強調，調查人員不會強制提取失蹤人員家人的DNA樣本，也不會與任何罪犯DNA數據庫進行比對。