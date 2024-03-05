我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美小型飛機墜毀州際公路無人生還 機師一度請求緊急降落

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

加州檢察長：23年來DNA確認2000失蹤人口身分

記者王子涵／舊金山報導
加州檢察長邦塔表示，任何人都不能讓所愛的人復活，但DNA項目能夠為家庭帶來安寧。（司法部提供）
加州檢察長邦塔表示，任何人都不能讓所愛的人復活，但DNA項目能夠為家庭帶來安寧。（司法部提供）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）4日宣布，加州司法廳DNA項目（MPDP）自2001年啟動以來，已成功確認2000名失蹤人口的身分，取得里程碑式的進展。同時，邦塔還與州眾議員史蒂芬尼‧阮（Stephanie Nguyen）共同發起AB 3042法案，意在取消69號提案（又稱DNA指紋、未決犯罪和無罪保護法案）的日落期限（sunset date，即失效期限），確保基本的DNA破案服務持續得到支持。

69號提案最初於2004年11月通過，該提案在刑事罰金中撥款支持加州DNA數據庫計畫，並利用聯邦調查局（FBI）DNA索引系統（CODIS）協助偵破暴力犯罪。此外，這項計畫還通過獨立失蹤人員的數據庫，協助識別找回失蹤人員，包括被綁架的兒童。

20年來，69號提案獲得的撥款超過7400萬元，但由於其設置了20年的日落期限，未來將無法繼續在刑事罰款中獲得資金支持。AB 3402號提案將取消日落期限，確保未來有穩定的公共投資，確保DNA項目繼續進行。

加州司法部DNA項目（MPDP）自2001年啟動以來，已成功確認2000名失蹤人...
加州司法部DNA項目（MPDP）自2001年啟動以來，已成功確認2000名失蹤人口的身份，取得里程碑式的進展。（司法部提供）

邦塔對DNA項目取得的成果自豪，強調項目對失去親友的家庭十分重要。「任何人都不能讓所愛的人復活，但我們希望DNA項目能夠為家庭帶來安寧。」

史蒂芬尼‧阮說：「如果知道傷害我或我所愛的人依舊逍遙法外，我就永遠不會感到安全。」她很自豪能夠與州檢察長共同撰寫AB 3042法案，為司法廳和社區提供關鍵資金和服務，提升公共安全，並未無辜的人洗脫罪行。

失蹤人員DNA項目隸屬於法醫服務局（Bureau of Forensic Services），提供免費失蹤人口和身分不明人員的DNA比對測試，包括身分不明的遺體與失蹤人員的衣物和親屬DNA的比對。

邦塔強調，調查人員不會強制提取失蹤人員家人的DNA樣本，也不會與任何罪犯DNA數據庫進行比對。

DNA 加州 暴力犯罪

上一則

守護屋崙華埠治安3周年 台山同鄉會社安隊獲表揚

下一則

班克曼佛萊德首張監獄照 仍是一頭亂髮

延伸閱讀

加州派對槍響 3蒙面槍手朝屋內開槍 已4死3傷

加州派對槍響 3蒙面槍手朝屋內開槍 已4死3傷
最低工資法 紐森：Panera Bread不能豁免

最低工資法 紐森：Panera Bread不能豁免
加州加強安全、資金 選務人員招募順利

加州加強安全、資金 選務人員招募順利
加州科學中心上映紀錄片Cities of the Future 一探未來城市面貌

加州科學中心上映紀錄片Cities of the Future 一探未來城市面貌
競選參議員 郭正明籌款逾15萬元

競選參議員 郭正明籌款逾15萬元

熱門新聞

舊金山聯合廣場梅西百貨留有諸多家庭的美好記憶。（記者李怡攝影）

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

2024-02-28 13:06
經濟專家表示，關店不是因為舊金山這個城市，而是因為疫情引發的新趨勢讓聯合廣場不再有存在的需要。（本報檔案照）

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

2024-02-29 00:13
矽谷巴洛阿圖的頂尖公立高中甘恩高中經常霸榜加州最佳高中榜單。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

2024-02-26 11:55
特斯拉取消聖荷西糕餅店訂單後，馬斯克作出道歉。圖為The Giving Pies店內。(Google Maps)

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

2024-02-25 22:01
Redfin數據顯示，灣區九縣中的五個，包括舊金山市縣、馬連縣、阿拉米達縣、聖馬刁縣和聖他克拉拉縣，房價中位數都高於100萬元。（記者葛歆睿／攝影）

舊金山灣區5縣房價中位數破百萬 住遠點、合租…華人成家路遙遙

2024-02-26 13:14
裴洛西夫婦購入輝達5000股股權，目前利潤約為160萬元，是國會議員年薪7倍。(美聯社)

國會股神…裴洛西丈夫購輝達5000股權 3個月賺160萬

2024-02-27 14:12

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋