太浩湖暴風雪 80號高速公路續關閉

加州高速巡邏警3日表示，I80高速將繼續關閉。（取自加州高速巡邏警推特）

三月初猛烈的暴風雪 天氣打亂了灣區 滑雪愛好者們的計畫，連續多天的降雪切斷了通網太浩湖（Tahoe Lake）的必經之路。儘管積雪清理工作在3日已經開始，但根據危險的道路情況和天氣，加州 高速巡邏警3日表示，80號高速公路將繼續關閉。

太浩暴風雪80高公路繼續關閉。(X平台視頻截圖)

3日上午，80高速公路考法克斯（Colfax）和內華達州邊界路段仍有數十輛卡車滯留。這一路段自周五晚就開始關閉，並直至周日一直保持關閉狀態，官員寄希望在4日重新開放。

清理積雪工作已在3日展開。（取自加州高速巡邏警推特）

這場暴風雪已經為南太浩湖帶來4到6呎的積雪。在3日上午短暫的停歇中，當地居民抓緊時間挖出被大雪掩埋的汽車，敲掉屋簷的積雪，剷除車道上的雪塊。但在上午11時，大雪伴隨著陣風再次恢復，道路上的能見度很低。

I80高速仍有數十輛卡車被困。（美聯社）

華人滑雪愛好者大多處於觀望狀態，其中張先生曾在去年因大雪引發的小型雪崩被堵路上，原本四個小時的路程被延長至九個小時。「與其被困在車上挨凍，在家觀望已經很不錯了。」

儘管暴風雪肆虐，但許多滑雪愛好者對於今年的雪季充滿期待。（美聯社）

儘管目前大雪肆虐，但張先生對今年雪季有很高的期望。如今的下大雪意味著雪量充足，他打算在大雪結束後的第一個周末就趕去太浩，體驗「粉雪」（Powder Snow）。「粉雪是含水量較低的雪質，沒有經過雪場機器或很多人壓過的雪，對於每個滑雪愛好者都是最佳的體驗。」

目前太浩湖幾個大型雪場仍處於關閉狀態，並且暴風雪的強度在夜間還將加倍。在過去的24小時裡，降雪量已達到31吋，使總降雪量達到6呎。