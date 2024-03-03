舊金山流失萬名學生 2025年將關閉多所學校

舊金山學區學生人數近年來不斷流失，導致資金減少。（美聯社）

舊金山 家長和教育工作者長期以來擔心的一件事可能成真。根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山聯合學區 官員已做出一項結論：當地公立學校數量超出需求，將在2025年秋季前關閉多所學校。

舊金山聯合學區總監韋恩（Matt Wayne）3月2日在學區年度規畫會議上提出了關校計畫，但在會議舉行前，他已經先向紀事報做出解釋，並談到未來幾個月內會有哪些變化。

舊金山聯合學區總監韋恩表示，他們計畫在2025年關閉多所學校。（電視新聞截圖）

韋恩對紀事報表示，他們還未確定會關閉幾所學校，目前也沒有具體名單。事實上，韋恩在訪談中沒有使用「關閉」（closure）一詞，只表示學區將進行「資源調整」，會有一個「創建新投資組合」和「減少學校」的過程。

無論韋恩如何措辭，這項計畫都是一件大事，可能從根本動搖社區、引發巨大反彈。

2032年學生將減4.4萬人

韋恩表示，舊金山學區近年來已流失了近1萬名學生，而這種趨勢仍在持續。到2032年，學區入學人數預計將減少至約4萬4000人，低於今年的約4萬9500人和2015年的約5萬3000人，但學區的學校數量並沒有改變，需要維護的建築物數量也不變，導致一些教室無人使用。

韋恩指出，讓他們做出這項計畫的最主要原因是資源實在太有限，學生愈少，州政府提供的資金就愈少。

被問到關閉學校是否只是為了省錢，韋恩表示並非如此，他們是為了盡可能確保提供所有學生最好的教育和服務，但如果學生繼續分散在121所學校中，就無法實現這一目標。

在經過多年預算 赤字後，舊金山學區正處於財政懸崖邊緣，這是無可否認的事實，若不大幅削減預算，學區可能被州政府接管。此外，學區有愈來愈多老舊建築需要維修，也將是一大筆花費。

設定稽查流程關閉學校

韋恩透露，他會啟動一個為期八個月的流程，用來制定關閉或合併學校的標準，然後根據這些標準來決定關閉哪些學校。

首先將進行「公平稽查」（equity audit），以確保決策不會過度影響弱勢學生和群體。接著會在今年新學年開始的8月，公布被選中的學校名單，然後進行新一輪的社區意見回饋和規畫工作。由於關閉學校需要獲得學區委員會的批准，根據時間表，學區委員會將於12月對這項計畫進行最終投票。

鑑於屋崙關閉學校的計畫引起軒然大波，引發抗議、絕食、罷工等混亂，韋恩表示，他研究了其他學區的案例，了解了哪些方式有效、哪些無效，同時收集入學率下降和學校合併等相關研究報告。

韋恩說：「我們希望以一種尊重的方式進行這項計畫。我們意識到，我們必須十分謹慎並公開透明地處理這個問題。」

韋恩表示，如果一切按照計畫進行，相關決定將在明年此時做出，被選中的學校將會在2025年秋季關閉或合併。