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只因100元糾紛 金山男狂捅人15刀面臨30年刑期

記者劉先進 ／舊金山報導
舊金山地檢長謝安宜分析案情。（記者劉先進 ／攝影）
舊金山地檢長謝安宜分析案情。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山55歲的居民弗格森（Sean Ferguson），尾隨受害人進入耶巴布埃納花園（ Yerba Buena Gardens）附近餐廳路邊的小公園，因100元與受害者發生爭吵，在15分鐘的時間內，朝受害人的背部和軀幹狂捅16刀，並對他拳打腳踢。舊金山地檢長謝安宜1日表示，經過陪審團審判，他被判謀殺未遂、二級搶劫未遂和故意傷害罪，預計在監獄服刑30年。

根據庭審中出示的證詞和其他證據，此案發生於2023年2月19日清晨6時許。謝安宜辦公室表示，陪審團認定弗格森在實施這些犯罪過程中親自使用致命武器，並對受害人造成嚴重身體傷害的指控屬實。

謝安宜說，感謝陪審團的服務，確保弗格森為其毫無意義的罪行承擔後果，任何形式的暴力都不能被允許正常化，她將竭盡所能在法庭上為受害者伸張正義，並追究責任。

地區助理檢察官喬諾比爾（Yuri Chornobil）說，陪審團的裁決發出了一個明確的資訊，舊金山人民不會容忍暴力，並將追究傷害的人的責任。雖然弗格森令人髮指的行為造成的傷害無法彌補，但希望這一判決能給受害者帶來一些安寧。

弗格森目前在押，他將因所犯罪行面臨長達30年的州監獄服刑。判決將在4月的聽證會上進行。

舊金山 監獄

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