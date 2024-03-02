殷嘉立籲家長重視G提案 讓代數回歸舊金山聯合學區八年級

第四區市議員殷嘉立呼籲華裔家長重視G提案。（記者李怡╱攝影）

3月5日選舉由舊金山 選民投票表決的七項提案中，最牽動華裔家長的心，就是G提案，因為華裔家庭特別重視子女的教育，而G提案正與公立教育內容息息相關。為此本報專訪對公立教育格外關注且提出支持G提案的舊金山第四區市議員殷嘉立(Joel Engardio)，講解G提案對社區的重要性。

G提案內容是為八年級學生開設代數I初級課程(Offering Algebra 1 to Eighth Graders)。舊金山聯合學區 十年前曾為八年級學生開設代數I課程，與北加州灣區 其他學區一樣，但現在卻改在九年級，也就是高中時期才開課，比起灣區其他學區早在中學時期就開始學代數，舊金山晚學代數的政策，令當地華裔家長不滿。

據了解，灣區矽谷大多數學區不僅在八年級教授代數入門課程。有些學區甚至七年級就讓表現出對代數渴望和有熱情的學生學習代數課程；但舊金山卻大反其道，過去十年間規定學校直到九年級才能開設代數I，原因是擔心學習代數的完成率，存在著種族差距，舊金山公立學校2014年規定停止讓八年級學生學習代數。

殷嘉立表示，學區做法是一項用意良好的政策，目標是停止根據能力對孩子進行分段，並將所有學生集中在一起，直到每個人都準備好參加高級代數課程，但此政策並未奏效。他表示，史丹福大學研究表明，這項政策並沒有幫助數學成績落後的孩子，且只會阻礙熱愛數學的孩子，且這項政策讓很多支持教育的家長，搬離舊金山。

根據私立學校評論 (Private School Review) 數據，舊金山近三分之一的孩子就讀私立學校，而全州讀私校比率僅為10%，且很多家庭決定在孩子上中學時從公校轉到私校，主要原因就是「代數政策」導致。

殷嘉立說，舊金山公立學校的入學率正在下降，讓代數回歸八年級，有助於扭轉這一趨勢，並產生更多的學校資金；隨著愈來愈多的家庭返回公校學習代數，入學人數將增加，國家撥款也會與學生人數成正比。

他指出，如果沒有G提案的政治壓力，學區不會恢復代數，這就是為什麼他支持G提案。他說：父母的聲音值得被聽見，舊金山的孩子們應該接受幾乎每個灣區城市都教授的代數知識。