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暴雪周末襲太浩湖 雪場關閉 華人訂房取消損失逾千元

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
下雪時影響行車能見度，建議上路前查詢最新雪況報導，以及雪鍊管制狀況。（受訪者提供）
下雪時影響行車能見度，建議上路前查詢最新雪況報導，以及雪鍊管制狀況。（受訪者提供）

美國西岸冬季最大暴風雪周四開始影響內華達山脈（Sierra Nevada），暴雪可能在部分地區帶來破紀錄積雪量，位在太浩湖的雪崩中心及滑雪場紛紛發出公告，雪崩、封路、及滑雪場關閉，華人滑雪教練取消上山教課行程，更有華人家庭因臨時取消住房，損失上千美元。

矽谷南灣吳太太本來訂好3月1日出發前往太浩湖滑雪，入住當地四星級滑雪度假酒店，該酒店擁有兩間住房的複合式房型，一晚要價800美元，但暴風雪影響，吳太太選擇最後一刻取消3月1日及2日的住房，損失高達上千美元。她說，希望3日（周日）的暴風雪影響可以減少，至少來得及上山完成後半段旅行，如果因暴風雪影響，四個晚上都無法入住度假村，加上全家租借滑雪用具的費用及滑雪課程，損失費用將超過4000美元。

有20多年滑雪經驗華人教練Leo分析，氣象局宣布暴風雪將破太浩湖有史以來單日雪量紀錄，目前的紀錄是1989年創的單日52吋（4呎）。他分析，這次估計有可能單日雪量恐達72吋（6呎），對於即將到來的暴風雪，他建議，「這周末千萬不要上山，我本來也要上山教課，前天也只好跟學生取消。」

位於楚魯克（Truckee）的內華達山脈雪崩中心（The Sierra Avalanche Center）周五發出雪崩警告，目前所有海拔高度的雪崩預測指數都呈現最危險等級紅色，中心公告，由於高強度降雪加上強風，戶外已形成危險雪崩條件，1日晚間將進一步加劇，預計將會發生自然雪崩，不建議遊客在雪崩地形附近或下方旅行。

塞拉雪崩中心公告，在各海拔高度的雪崩指數都是紅色危險等級。（受截圖自中心官方網站...
塞拉雪崩中心公告，在各海拔高度的雪崩指數都是紅色危險等級。（受截圖自中心官方網站）

太浩湖知名滑雪場Palisades Tahoe官方也公告，2月29日到3月2日晚間暴風雪襲擊太浩湖，度假村可能全部或部分封閉，建議遊客出遊前做好準備，道路積雪且能見度降低，道路很可能封閉，並建議遊客下載「CalTrans QuickMap」和「OpenSnow」手機軟體應用程式APP，了解最新的道路雪況。

由熱愛滑雪的攝影師及作家1972年成立的滑雪媒體「POWDER」則以「一場歷史性的暴風雪，帶來的危險不容小覷」，來形容這次的暴風雪，並強烈建議遊客這周末千萬不要到太浩湖遊玩，建議周日過後再上山。

暴風雪 華人 矽谷

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