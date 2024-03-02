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早教創業者賴天宸參選民主黨中央委員會 修復破裂金山

記者劉先進／舊金山報導
哈佛畢業、在舊金山等地創建35個早教機構的31歲中國安徽移民賴天宸，正在參選舊金山民主黨中央委員會委員職位。（受訪者提供）
哈佛畢業、在舊金山等地創建35個早教機構的31歲中國安徽移民賴天宸，正在參選舊金山民主黨中央委員會委員職位。（受訪者提供）

哈佛畢業、在舊金山等地創建35個早教機構的31歲中國安徽移民賴天宸（Michael Lai）3月1日表示，正在參選5日投票截至的舊金山民主黨中央委員會委員(DCCC) 職位。作為民主黨溫和派成員的賴天宸說，舊金山城市支離破碎，面臨公共安全、毒品和遊民危機，需要大膽、樂觀的領導力來修復。希望採取務實的態度，利用委員會的背書職責，幫助選民選擇解決問題的市議員和學委，增強舊金山公共安全和教育資源。

賴天宸兩歲半隨著家人移民到美國，畢業於哈佛大學政治系，曾創立早期教育初創公司Tinycare，採用新的日托模式，籌集1790萬元，並擴展到舊金山灣區和亞利桑那州共35個地點。Tinycare後來被收購，母公司的教育模式擴展到七個州，他還幫助創立Minerva大學舊金山分校，該學校在全球有七個校區，被評為全球最具創新性大學第一名。

賴天宸說，舊金山民主黨中央委員會的職位特殊，24個任職者都是兼職，每四年輪換選舉所有職位。主要職責是決定背書金山市長、市議員、教委等候選人。根據2020年經驗，在總統大選年，舊金山85%的投票選民會投民主黨總統候選人。很多選民平常不會太深入了解政治，就會參考委員會的背書名單，決定投票給誰。

同時，不少選民並不清楚這一職位的重要性，乾脆在選票中空出來、不投票，讓一些意識形態強烈、投票踴躍的選民能夠決定職位歸宿。導致委員會的任職者都是激進的進步派，其推薦背書的人選也頗為激進，進而採取一些不符合華人選民利益的措施。比如舊金山公立名校洛威爾高中（Lowell High School）錄取風波，由於左派堅持，一度將擇優錄取改為抽籤錄取，民眾反彈後才改回擇優錄取。

賴天宸說，2017年他曾在田德隆社區的一家早教機構實習，去年發現，這家機構居然倒閉，原因是社區不安全，毒品氾濫，家長擔心孩子安危，將學生轉移到其他學校，導致機構生源短缺、不得不關門，「這件事對我打擊很大，也是參選原因之一。」

賴天宸說，他很愛舊金山，但城市支離破碎。他在舊金山住了十年，每次看到彩繪仕女圖的日出，都會想起城市多麼神奇，但舊金山這幾年變得更糟了，公共安全江河日下，過去五年，機動車盜竊案增加80%，人們的安全感降低。

他說，舊金山芬太尼用藥過量在過去5年中增加兩倍，2016至2020年間遊民支出從2.02億元增至6億元，無家可歸者人數增加156%，加州所有學區中，舊金山公立學校成績差距位居第二，68%的居民認為這座城市正朝著錯誤的方向發展，「我們需要大膽、樂觀的領導力來修復金山。」

賴天宸希望增強公共安全，招募更多警員，逮捕芬太尼毒販，並關閉露天毒品市場，打擊零售盜竊、汽車入室盜竊等有組織犯罪，將不法分子繩之以法。建造更多住房，遏制毒品和遊民危機，支持把代數帶回八年級，認為推遲學習代數對亞裔不公平。

哈佛畢業、在舊金山等地創建35個早教機構的31歲中國安徽移民賴天宸，正在參選舊金...
哈佛畢業、在舊金山等地創建35個早教機構的31歲中國安徽移民賴天宸，正在參選舊金山民主黨中央委員會委員職位。（受訪者提供）

他說，如果當選，希望能推薦務實的市議員、學委等民選官員，讓他們拿出實際措施解決城市的公共安全和教育問題。

此次參選，賴天宸成為民主黨組織「民主黨變革」（Democrats for Change）推舉的候選人。他也獲得多位重量級民主黨人的背書，包括前眾院議長裴洛西、州參議員威善高、州財務長馬世雲、市議員殷嘉立、地檢長謝安宜等。

哈佛畢業、在舊金山等地創建35個早教機構的31歲中國安徽移民賴天宸，正參選舊金山...
哈佛畢業、在舊金山等地創建35個早教機構的31歲中國安徽移民賴天宸，正參選舊金山民主黨中央委員會委員職位。（受訪者提供）

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