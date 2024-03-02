舊金山市府再次呼籲爭取中國熊貓來金山

舊金山市府再次呼籲爭取中國熊貓來舊金山，表示熊貓作為「友誼大使」，將作為進一步加強「人民與人民間友誼的催化劑」。(圖截取自電視畫面)

中國上周宣布，將派送大熊貓到聖地牙哥動物園 ，此一宣布，也促使舊金山 市府再次呼籲爭取中國熊貓到舊金山。

去年11月，中國國家主席習近平在亞太經合組織高峰會議期間訪問舊金山，市長布里德致函給他、要求將大熊貓送到舊金山動物園，以示友誼。本周，布里德又寫了第二封信，並由超過60位亞美裔領袖與組織共同簽名連署。

布里德寫道，隨時歡迎大熊貓來到舊金山動物園，並分享這些「友誼大使」(envoys of friendship)作為進一步加強「人民與人民間友誼的催化劑」(people to people friendship)。最特別的是，這樣的交流，對於舊金山、灣區與整個加州年輕人來說，在後代之間建立長期關係十分重要。

連署信簽名人士包括市府律師邱信福(David Chiu)、當地企業與亞洲消防員協會等組織。

根據布里德最近信函，去年12月，兩名從事大熊貓保育工作人員、參觀動物園並對其進行評估。布里德指出，動物園規畫的亞洲保護區，在設計時就考量到熊貓圍欄的空間。

目前，中國方面回應正面。在2月5日一封信中，中國中共中央對外聯絡部部長劉建超致信布里德表示，他希望舊金山能盡快接待大熊貓。

「舊金山紀事報」報導，舊金山動物園執行主任彼得森(Tanya Peterson)透露，動物園一直在與中國官員、針對將大熊貓帶到舊金山進行溝通。

從歷史上來看，聖地牙哥一直是加州能看到大熊貓的唯一地點，一對大熊貓在聖地牙哥動物園生活了數十年，然後於2019年被帶回中國。

中國是唯一一個大熊貓本土物種的國家，將這些動物借出到世界各地動物園，被稱為是「熊貓外交」(panda diplomacy)的善意象徵。

習近平在訪問亞太經合組織會議期間、被告知加州人想念大熊貓，並表示有興趣嘗試讓牠們回到加州。聖地牙哥動物園官員則向「美聯社」透露，預計大熊貓最早將可於今年夏天返回聖地牙哥。

舊金山仍須獲得美國魚類與野生動物管理局批准、才可容納大熊貓。上次大熊貓在舊金山生活是1985年，當時一對大熊貓在動物園生活不到三個月，吸引超過26萬遊客。