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禁大學不平等招生 丁右立AB 1780聽證會將召開

記者楊逸辰／舊金山報導
丁右立領頭提出AB 1780號法案。（圖片來源：California Assembly Democrats Youtube）
丁右立領頭提出AB 1780號法案。（圖片來源：California Assembly Democrats Youtube）

加州眾議員丁右立28日在加州首府沙加緬度舉行記者會。為回應去年夏天最高法院禁止在大學招生過程中考慮種族因素的裁決，丁右立領頭提出AB 1780號法案，規定如果加州的私立學院和大學對某些申請人給予優惠待遇，則禁止他們通過加州助學金計畫獲得國家資助。

丁右立想要禁止的這種現象通常被稱為「傳承錄取(legacy admission)」，一定程度上偏向與大學或學院的捐贈者或校友相關的人。丁右立表示，該立法旨在透過讓所有學生在申請學校時有更公平的機會、來創造公平的競爭環境。

「我們被告知，任何努力學習並取得好成績的人都有機會。但事實並非如此。對於來自富裕家庭或有關係的學生來說，有一扇側門。」丁右立表示，「因為我堅信高等教育多元化的價值，所以我根據最高法院的裁決重新啟動了這項立法，為我學生提供公平的大學招生競爭環境。」

去年，由哈佛大學的經濟學家組織「Opportunities Insights」研究發現，年收入超過61萬1000元父母的孩子被大學錄取的可能，是普通孩子的兩倍多。與成績分數相當的低收入或中等收入家庭的學生相比，來自高收入家庭的學生更容易獲得錄取。

AB 1780是以丁右立的2019年法案AB 697的原始版本為藍本，當時為回應2019年美國大學錄取賄賂醜聞而提出的。

丁右立說，今天他的想法和2019年時仍然一樣：納稅人的資金不應該用於支持優先考慮有良好關係或富裕家庭的加州學校。AB 697後來被修改，要求加州私立學院和大學每年在6月30日之前向州政府報告其優惠待遇數量（如果有的話）。

丁右立表示，這個問題不僅對學生至關重要，而且對未來至關重要，正如其他州所證明的那樣，包括康乃狄克州、馬里蘭州、紐約州和馬薩諸塞州，這些州也在試圖限制偏袒高收入家庭的招生做法。

丁右立的AB 1780聽證會預計將於今年春季開始。

加州 低收入 眾議員

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