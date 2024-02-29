我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷翔平結婚了 社群發文宣布娶日本女性

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

佛利蒙 再被評全美最幸福城市

編譯組╱綜合報導

據SFGATE報導，特斯拉（Telsa）加州最大工廠所在地，東灣佛利蒙（Fremont）可能是全國最幸福的城市。

本周二（27日），WalletHub 發布了2024年全國最幸福城市排行榜。這家個人理財公司定期發布榜單，對美國城市的就業和娛樂等各項指標進行比較。在幸福感方面，加州的城市得分很高，前50個最具幸福感的城市中有16個位於金州。

根據WalletHub的數據，佛利蒙排名靠前的一個原因很簡單：有錢。據WalletHub報導，該市年收入7萬5000元的家庭比全國任何其他城市都多。

分析指出，佛利蒙人的生活滿意度也很高，抑鬱率低，平均壽命長。該市的分居率和離婚率也是全國最低的，抑鬱症發病率在全國排名第三，僅次於夏威夷的檀香山（Honolulu）和珍珠城（Pearl City）。

這一排名與該近郊近年來成為獨立電影熱點的趨勢不謀而合，其中有2023 年的「佛利蒙」（Fremont），講述了一名搬到該市的阿富汗（Afghan）翻譯；以及2024年「日舞影展」（Sundance Film Festival）的入圍影片「Didi」，一部以佛利蒙的台灣裔美國高中生為中心的成長電影。

其他排名靠前的加州城市包括聖荷西（第3位）、爾灣（第5位）、舊金山（第7位）、杭廷頓灘（第12位）和屋崙（Oakland）。最不幸福的三個城市是底特律（Detroit）、克里夫蘭（Cleveland）和阿拉巴馬州蒙哥馬利（Montgomery）。

WalletHub根據29項加權指標，對全美人口最多的182座城市進行評估，指標包括睡眠時間、體育運動參與率、食品不安全狀況、工作時間和休閒時間。WalletHub從抑鬱率、收入增長率到平均每天休閒時間，對每個城市進行了研究。

加州 阿拉巴馬州 特斯拉

上一則

清潔又安全 金山Muni每日客流量增25%

下一則

非營利機構報假帳涉騙10萬 禁投標金山市府合同

延伸閱讀

舊金山加州科學院屍花綻放 眾人排隊一睹風采

舊金山加州科學院屍花綻放 眾人排隊一睹風采
暖春天氣驟變 西岸發布冬季風暴警告 加州山區恐降雪12呎

暖春天氣驟變 西岸發布冬季風暴警告 加州山區恐降雪12呎
加州聖嬰現象減弱中

加州聖嬰現象減弱中
加州購高效節能家電優惠措施將實施 熱泵回扣高達8000元

加州購高效節能家電優惠措施將實施 熱泵回扣高達8000元
李卡多：改建空置辦公樓 解住房危機

李卡多：改建空置辦公樓 解住房危機

熱門新聞

特斯拉取消聖荷西糕餅店訂單後，馬斯克作出道歉。圖為The Giving Pies店內。(Google Maps)

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

2024-02-25 22:01
矽谷巴洛阿圖的頂尖公立高中甘恩高中經常霸榜加州最佳高中榜單。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

2024-02-26 11:55
歐陽萬成（右）受邀到Google演出後，父子兩人合影。（受訪者提供）

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

2024-02-19 23:10
舊金山聯合廣場梅西百貨留有諸多家庭的美好記憶。（記者李怡攝影）

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

2024-02-28 13:06
與麥當勞早餐麥鬆餅相似的荷蘭鬆餅，是Trader Joe's最新暴紅商品。（取自Instagram）

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

2024-02-22 00:01
聖荷西小企業The Giving Pies店主拉塞塔里內拉在社群媒體上發文表示，特斯拉在情人節當天聯繫她訂購2000個迷你派，價格約為6000元。（截取自FOX新聞）

特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧

2024-02-23 20:43

超人氣

更多 >
登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？
沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款

紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款
溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校