佛利蒙 再被評全美最幸福城市

據SFGATE報導，特斯拉 （Telsa）加州 最大工廠所在地，東灣佛利蒙（Fremont）可能是全國最幸福的城市。

本周二（27日），WalletHub 發布了2024年全國最幸福城市排行榜。這家個人理財公司定期發布榜單，對美國城市的就業和娛樂等各項指標進行比較。在幸福感方面，加州的城市得分很高，前50個最具幸福感的城市中有16個位於金州。

根據WalletHub的數據，佛利蒙排名靠前的一個原因很簡單：有錢。據WalletHub報導，該市年收入7萬5000元的家庭比全國任何其他城市都多。

分析指出，佛利蒙人的生活滿意度也很高，抑鬱率低，平均壽命長。該市的分居率和離婚率也是全國最低的，抑鬱症發病率在全國排名第三，僅次於夏威夷的檀香山（Honolulu）和珍珠城（Pearl City）。

這一排名與該近郊近年來成為獨立電影熱點的趨勢不謀而合，其中有2023 年的「佛利蒙」（Fremont），講述了一名搬到該市的阿富汗（Afghan）翻譯；以及2024年「日舞影展」（Sundance Film Festival）的入圍影片「Didi」，一部以佛利蒙的台灣裔美國高中生為中心的成長電影。

其他排名靠前的加州城市包括聖荷西（第3位）、爾灣（第5位）、舊金山（第7位）、杭廷頓灘（第12位）和屋崙（Oakland）。最不幸福的三個城市是底特律（Detroit）、克里夫蘭（Cleveland）和阿拉巴馬州 蒙哥馬利（Montgomery）。

WalletHub根據29項加權指標，對全美人口最多的182座城市進行評估，指標包括睡眠時間、體育運動參與率、食品不安全狀況、工作時間和休閒時間。WalletHub從抑鬱率、收入增長率到平均每天休閒時間，對每個城市進行了研究。