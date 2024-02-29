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不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

舊金山盜竊猖獗 零售商家貨架紛紛上鎖

記者李怡╱舊金山報導
廚房用紙也被鎖了起來。（記者李怡╱攝影）
廚房用紙也被鎖了起來。（記者李怡╱攝影）

治安惡劣、盜竊猖獗是梅西（Macy's）百貨決定關閉其具標誌性、位於舊金山聯合廣場的梅西百貨旗艦店，以及很多零售業經營陷入困境的主因之一。 據不願透露姓名的梅西百貨員工28日表示，舊金山店關閉的主因是店內盜竊猖獗，其次是銷售額不理想所致。而很多零售業連日常生活必需品的貨架都上鎖，已是金山地區見怪不怪的景象。

舊金山聯合廣場梅西百貨不具名員工表示，27日上午公司管理層召開會議，宣布此店面即將關閉的決定，但沒有說明原因。這家店面可能在明年停止營業，此物業預計會在一年內出售。 店員說，在2022年底員工們就曾發起抗議裁員和削減福利的罷工運動。

據店內員工表示，梅西百貨與Nordstrom百貨公司經歷一樣的遭遇，就是商場內盜竊猖獗，有青少年成群結隊的進店行竊，也有癮君子隨時進店盜竊，且懷疑是團夥作案和有利益鏈條勾結，因有些竊賊在偷竊時會特別針對幾個品牌的女士香水，護膚品或是男士的西裝、內褲、領帶或是T恤衫，以及牛仔服系列等進行大量的偷盜，多的時候每天會發生10到20起入店盜竊。

記者隨後又走訪了多家舊金山市中心零售商店如CVS、Walgreens等店面。其中位於諾布山上的一家CVS藥房發現與之前相比較，店內上鎖的貨櫃增多，美妝櫃檯全部都已安裝了一層防盜玻璃門。生活必需品如牙膏、藥品、維生素甚至是廚房用紙也全部被鎖了起來。

市民 Selena Zhu表示，在舊金山目睹店內的零售竊案場景，可以說是已經見怪不怪了。多次在店內排隊結帳時，親眼看到竊賊拿著一包物品搖擺著走出了門，無人問津也沒有人管，我們這些遵紀守法的居民卻在旁邊乖乖排隊付錢，不禁感慨，這是什麼世道？」

自去年感恩節假期以來，舊金山地檢處與警察局曾多次召開全媒體會議，發布舊金山的零售盜竊犯罪以及破車窗犯罪，均降至了十年來的最低水平。但觀察發現，犯罪率數據雖越來越低，但是舊金山卻因為盜竊原因撤離的商家越來越多，且現存的商家貨櫃上上的鎖也越來越緊了。

諸多市民將青少年行竊╱零售盜竊增加，汽車盜竊案猖獗等，歸罪於涉案金額低於900元盜竊不逮捕法案。舊金山地檢長謝安宜曾就此答過本報記者的提問，表示此法案是來源於州府的立法，作為地方官員不能對此立法做出更改，但是對於舊金山本地的偷盜行為不會姑息。

位於舊金山市中心的一家CVS，為防止被盜，全部美妝用品都上了鎖。（記者李怡╱攝影...
位於舊金山市中心的一家CVS，為防止被盜，全部美妝用品都上了鎖。（記者李怡╱攝影）
位於舊金山市中心的一家CVS，為防止被盜，日用品上鎖。（記者李怡╱攝影）
位於舊金山市中心的一家CVS，為防止被盜，日用品上鎖。（記者李怡╱攝影）
位於舊金山市中心的一家CVS，為防止被盜，日用品上鎖。（記者李怡╱攝影）
位於舊金山市中心的一家CVS，為防止被盜，日用品上鎖。（記者李怡╱攝影）
顧客購買物品時，需按鈴，店員幫忙開鎖。（記者李怡╱攝影）
顧客購買物品時，需按鈴，店員幫忙開鎖。（記者李怡╱攝影）

舊金山 梅西百貨 零售業

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