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清潔又安全 金山Muni每日客流量增25%

記者李怡／舊金山報導
舊金山市府與交通局發布，Muni每日客流量比去年增加了25%。（記者李怡／攝影）
舊金山市府與交通局發布，Muni每日客流量比去年增加了25%。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德(London N. Breed) 和舊金山市交通局(SFMTA) 局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）28日宣布，截至本月，Muni公交的每日客流量比去年增加了25%，是自2020年客流量大幅下降以來的最高水準。 這也是市政府為交通清潔、安全和服務投資所收穫的成效。

布里德表示，可靠、清潔和安全的公共交通對於城市的繁榮至關重要。 市政府一直在制定政策並進行大量投資，以便為乘客提供更好的乘車體驗。

譚沐霖表示，儘管面臨財務挑戰，但Muni的乘客量仍比去年增長了25%，這主要是因為市府致力於讓交通變得快速、增加班次、清潔和安全。Muni公車服務承擔了2020年灣區所有旅遊工具一半責任。自2019年以來，延誤下降了76%，66%的Muni乘客給予了良好或優秀的評價。

疫情期間，SFMTA實施了超過21哩的新交通優先車道，使舊金山的交通車道網絡達到超過75哩。1號線行程時間縮短11%，14 R線Mission市中心行程時間縮短31%，38 Geary行駛時間加速20%，49 Van Ness/Mission行程時間縮短達35%。

SFMTA交通規畫人員現在以15分鐘為增量，精確定位擁擠情況，並改善服務來解決問題。實現90%的公交車準時到達，減少了間隔並提高了準點率。 並有針對性的服務調整，以解決高峰時段上學路線的擁擠問題。

報告顯示，地鐵服務延誤顯著減少，SFMTA機械師已採用預防性維護，利用數據在零件和車輛故障之前進行修復。使得最古老公交車看起來像新的一樣，減少了延誤和故障。

SFMTA正在考慮增加Muni票價、停車費和罰款，以彌補預算缺口。舊金山交通局財年預算聽證會將於3月2日（周六）上午11時30分至下午1時30分，在舊金山公共圖書館列治文區分館舉行，地址是351 9th Avenue, SF。

舊金山 預算 投資

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