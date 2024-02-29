中華民國國慶委員會主委交接 葉雲河接棒

在駐舊金山台北經文處長賴銘琪（中）的見證下，原主委陳立功(左)將信印交接給葉雲河(右 )。（記者葛歆睿╱攝影）

金山灣區中華民國 國慶委員會27日（周二）晚間在南灣華僑文教中心舉行2024年第一次國慶委員會會議。會中舉行主任委員交接儀式，原主委陳立功卸任，由葉雲河接下。

駐舊金山 台北經文處長賴銘琪監交，向新舊會長頒發僑務委員長徐佳青的賀狀和感謝狀，並頒發2023年度國慶升旗有功團體及個人感謝狀。南灣僑教中心主任莊雅淑、副主任許彩鳳皆到場觀禮祝賀。

金山灣區中華民國國慶委員會在南灣華僑文教中心舉行2024年第一次國慶委員會會議。（記者葛歆睿╱攝影）

賴銘琪代表中華民國政府感謝國慶委員會多年來舉辦國慶活動的辛勞，對卸任主任委員陳立功在任內對國慶委員會的貢獻表達由衷的敬意和謝意，並祝賀新任主委葉雲河和其工作團隊，相信他能夠在既有的成就上，更好地服務國慶委員會，進行國民外交工作。

莊雅淑說，陳立功任內舉辦了國慶升旗典禮，國慶晚會首次結合文化訪問團創下歷史，以及元旦升旗典禮，每項活動都把僑胞的心緊緊連在一起。她也恭喜葉雲河，稱他在僑社經驗豐富，一定能在過去歷任主委建立的良好基礎上，繼續帶領國慶委員會舉辦各類愛國活動。

莊雅淑隨後宣讀中華民國僑務委員長徐佳青的賀狀和感謝狀，由賴銘琪頒發給新舊會長，並頒發2023年度國慶升旗有功團體及個人感謝狀。

今年國慶升旗儀式定於10月5日（周六）在聖他克拉拉縣政府大樓前舉行。