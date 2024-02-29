我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷翔平結婚了 社群發文宣布娶日本女性

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

亞美商協新春餐會 表彰庫市模範店家

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
庫比蒂諾市市長Sheila Mohan（中）、市議員魏虹（右三）與多位市府官員及工作人員參與活動。（記者孫愛薇／攝影）
庫比蒂諾市市長Sheila Mohan（中）、市議員魏虹（右三）與多位市府官員及工作人員參與活動。（記者孫愛薇／攝影）

亞美商協（Asian American Business Council, AABC）日前舉辦「第26屆亞裔新春午餐會」，凝聚庫比蒂諾市（Cupertino）亞裔商家力量。活動邀請庫比蒂諾市市長Sheila Mohan與多位市政官員到場參加，並在活動中頒發感謝狀與社團重要幹部，以及「10 Years in Business」予以庫市模範經營店家利苑酒家（Lei Garden）。

亞美商協隸屬庫比蒂諾商會（Cupertino Chamber of Commerce）組織主旨在推廣與支持不同族裔之間商業機會，協助庫市當地的店家企業，其成員雇用超過4萬5000人。

活動邀請舞獅表演增添喜慶，舞獅跳上跳下終於成功收到紅包。（記者孫愛薇／攝影）
活動邀請舞獅表演增添喜慶，舞獅跳上跳下終於成功收到紅包。（記者孫愛薇／攝影）

舊金山台灣經濟文化辦事處副處長朱永昌致詞，庫市與台灣新竹市是姊妹市關係，台中市與新北市屬於友誼城市的關係，庫市與台灣多個城市都保持良好的關係，去年互相派團訪問及學生交流計畫，未來的一年期待雙方可更加緊密合作。

2023年底卸任的前庫比蒂諾市長、現任市議員魏虹也出席餐會，她表示，很高興參與商會龍年慶祝活動，每年庫市商會都舉辦相關活動，今年非常熱鬧，祝福商會成員龍年行大運。

活動中頒發「10 Years in Business」給位於庫市永和超市對街的利苑酒家，餐廳經營者郭偉中（Alan Kuo）表示，疫情期間利苑經營得非常辛苦，幸好家人與餐廳員工支持，一路撐過了疫情最艱困時期，才能在此領到十年獎項。

亞裔 疫情 舊金山

上一則

禁大學不平等招生 丁右立AB 1780聽證會將召開

下一則

住家後院比大小 加州低於平均值

延伸閱讀

夏寶龍晤外商：保障投資 會有很多優惠政策撐港

夏寶龍晤外商：保障投資 會有很多優惠政策撐港
歐盟中國商會設組 促人民幣國際化

歐盟中國商會設組 促人民幣國際化
亞城華人活動中心與19僑團合辦春宴

亞城華人活動中心與19僑團合辦春宴
亞太銀行聯合聖蓋博商會舉辦「第三十四周年春節酒會」

亞太銀行聯合聖蓋博商會舉辦「第三十四周年春節酒會」
美國江浙工商總會 新春晚會暨就職典禮

美國江浙工商總會 新春晚會暨就職典禮

熱門新聞

特斯拉取消聖荷西糕餅店訂單後，馬斯克作出道歉。圖為The Giving Pies店內。(Google Maps)

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

2024-02-25 22:01
矽谷巴洛阿圖的頂尖公立高中甘恩高中經常霸榜加州最佳高中榜單。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

2024-02-26 11:55
歐陽萬成（右）受邀到Google演出後，父子兩人合影。（受訪者提供）

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

2024-02-19 23:10
舊金山聯合廣場梅西百貨留有諸多家庭的美好記憶。（記者李怡攝影）

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

2024-02-28 13:06
與麥當勞早餐麥鬆餅相似的荷蘭鬆餅，是Trader Joe's最新暴紅商品。（取自Instagram）

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

2024-02-22 00:01
聖荷西小企業The Giving Pies店主拉塞塔里內拉在社群媒體上發文表示，特斯拉在情人節當天聯繫她訂購2000個迷你派，價格約為6000元。（截取自FOX新聞）

特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧

2024-02-23 20:43

超人氣

更多 >
登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？
沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款

紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款
溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校