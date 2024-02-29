亞美商協新春餐會 表彰庫市模範店家

庫比蒂諾市市長Sheila Mohan（中）、市議員魏虹（右三）與多位市府官員及工作人員參與活動。（記者孫愛薇／攝影）

亞美商協（Asian American Business Council, AABC）日前舉辦「第26屆亞裔 新春午餐會」，凝聚庫比蒂諾市（Cupertino）亞裔商家力量。活動邀請庫比蒂諾市市長Sheila Mohan與多位市政官員到場參加，並在活動中頒發感謝狀與社團重要幹部，以及「10 Years in Business」予以庫市模範經營店家利苑酒家（Lei Garden）。

亞美商協隸屬庫比蒂諾商會（Cupertino Chamber of Commerce）組織主旨在推廣與支持不同族裔之間商業機會，協助庫市當地的店家企業，其成員雇用超過4萬5000人。

活動邀請舞獅表演增添喜慶，舞獅跳上跳下終於成功收到紅包。（記者孫愛薇／攝影）

駐舊金山 台灣經濟文化辦事處副處長朱永昌致詞，庫市與台灣新竹市是姊妹市關係，台中市與新北市屬於友誼城市的關係，庫市與台灣多個城市都保持良好的關係，去年互相派團訪問及學生交流計畫，未來的一年期待雙方可更加緊密合作。

2023年底卸任的前庫比蒂諾市長、現任市議員魏虹也出席餐會，她表示，很高興參與商會龍年慶祝活動，每年庫市商會都舉辦相關活動，今年非常熱鬧，祝福商會成員龍年行大運。

活動中頒發「10 Years in Business」給位於庫市永和超市對街的利苑酒家，餐廳經營者郭偉中（Alan Kuo）表示，疫情 期間利苑經營得非常辛苦，幸好家人與餐廳員工支持，一路撐過了疫情最艱困時期，才能在此領到十年獎項。