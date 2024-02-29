非營利機構報假帳涉騙10萬 禁投標金山市府合同

舊金山市府律師邱信福表示，非營利機構J&J 社區資源中心提交虛假發票，欺騙市政府，被禁止投標或接受市政府的合同或撥款。（記者劉先進／攝影）

舊金山 市府律師邱信福表示，與主計長辦公室的聯合調查顯示，金山非營利機構J&J 社區資源中心（J&J Community Resource Center）的負責人詹金斯（Drew Jenkins）和秘書墨菲（Susan Murphy）涉嫌提交虛假發票、在多項補助金下重複計費，要求報銷不符合條件的費用，如酒類、雪茄和摩托車租金 ，欺騙市政府至少10萬元。市府律師決禁止該機構投標市政府的合同或接受撥款。

J&J 社區資源中心由詹金斯和他已故的母親於2018年註冊成立，詹金斯一直擔任其執行董事或執行長。在過去幾年中，該機構作為直接受贈方或分包商，從四個市政部門獲得公共撥款。

邱信福提供的資料指出，作為非營利機構慈愛之家（Mercy Housing）的雇員，詹金斯負責接收和批准供應商直接提交給該機構的發票，這些發票要求報銷與Sunnydale青少年中心相關的服務或物品採購費用。這讓詹金斯有機會接觸到大量合法的供應商發票，可以複製或篡改這些發票。

從2021年開始，詹金斯通過反復使用虛假發票、重複開票和報銷不符合條件的費用等手段，試圖從市政府非法攫取至少10萬元。墨菲自2023年1月12日起擔任該機構的首席財務官兼秘書。在同一時期，墨菲受雇於FACES SF，並批准了詹金斯提交給 FACES SF的20多張偽造發票，以便根據衛生局的疫情 補助金進行報銷。

金山主計長羅森菲爾德（Ben Rosenfield）說，故意無視規定的承包商是公共服務的污點，他們不應該與那些遵守公平行為規則的承包商享有同樣的機會。