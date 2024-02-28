梅西百貨關業 成下一任金山市長考題

現任市長布里德（右）表示，市府將繼續與梅西百貨和潛在的新業主進行密切合作。（市長布里德辦公室提供）

位於舊金山 市中心聯合廣場的梅西百貨 （Macy's ）27日突然宣布將關業。圍繞市中心經濟復甦議題，現任市長與兩位市長候選人都在第一時間發表聲明。金山市中心如何振興，勢必是下一任市長須面對的考題。

現任市長布里德（London Breed）先前已經得知梅西百貨正尋求出售聯合廣場物業。她表示，市府將繼續與梅西百貨和潛在的新業主進行密切合作，確保在未來幾十年這一標誌性的地點繼續為城市服務。「梅西百貨將在可預見的未來繼續營業，員工也將繼續在店內工作。梅西百貨已經向我表達了承諾，在過渡期間，梅西仍將成為聯合廣場和舊金山的一部分。」

梅西百貨將在未來幾年在全美範圍內關閉30%的門店，共150家。位於舊金山聯合廣場的梅西百貨是旗艦店之一，自1929年起便開始營業，歷史十分悠久。

布里德說：「梅西百貨對於舊金山人意義非凡，每逢節假日，家家戶戶都來這裡購物。我所在社區的許多人的第一份工作就是在梅西，甚至一干就是幾十年，很難想象梅西百貨不再是城市的一部分。」

市長候選人丹尼爾‧羅偉（Daniel Lurie）將市中心商業活力的缺失歸結於官僚機構的混亂和腐敗。他作為李維服裝公司（Levi Strauss&Co，簡稱Levi's）家族繼承人、一名商人，提出了振興市中心經濟的三步計畫，包括解決公共安全問題，保證乾淨整潔的街道；確定分區和許可規則，增加透明度和效率；改造市中心，使其成為會議、音樂會和大型活動的中心，吸引遊客進入主要商業區。

丹尼爾‧羅偉提出了振興市中心經濟的三步計畫。（記者王子涵／攝影）

丹尼爾‧羅偉的復興計畫將通過一個新成立的市府部門實現，市長競爭力委員會（Mayor's Competitiveness Council），由來自科技、零售、小商業、房地產和其他行業的專家組成，以制定最能夠吸引新企業來到舊金山的政策，消除官僚主義的繁文縟節，加快經濟復甦。

前市長麥法恩（Mark Farrell）強調自己擁有成功的私營企業管理的經驗，乾淨安全的街道、積極的稅務激勵政策、以及與企業主動合作，是他給出的解決方案。

舊金山前市長麥法恩加入市長角逐戰，矢言將從公共安全開始，帶領舊金山經濟復甦。（麥法恩提供）

「梅西百貨關閉是一個沉重的打擊，幾十年來，這裡都是聯合廣場的支柱和標誌景點，聖誕樹點燈儀式、溜冰場和其他節日傳統都是舊金山希望和樂觀的象徵。」麥法恩說。