我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

梅西百貨關業 成下一任金山市長考題

記者王子涵／舊金山報導
現任市長布里德（右）表示，市府將繼續與梅西百貨和潛在的新業主進行密切合作。（市長布里德辦公室提供）
現任市長布里德（右）表示，市府將繼續與梅西百貨和潛在的新業主進行密切合作。（市長布里德辦公室提供）

位於舊金山市中心聯合廣場的梅西百貨Macy's）27日突然宣布將關業。圍繞市中心經濟復甦議題，現任市長與兩位市長候選人都在第一時間發表聲明。金山市中心如何振興，勢必是下一任市長須面對的考題。

現任市長布里德（London Breed）先前已經得知梅西百貨正尋求出售聯合廣場物業。她表示，市府將繼續與梅西百貨和潛在的新業主進行密切合作，確保在未來幾十年這一標誌性的地點繼續為城市服務。「梅西百貨將在可預見的未來繼續營業，員工也將繼續在店內工作。梅西百貨已經向我表達了承諾，在過渡期間，梅西仍將成為聯合廣場和舊金山的一部分。」

梅西百貨將在未來幾年在全美範圍內關閉30%的門店，共150家。位於舊金山聯合廣場的梅西百貨是旗艦店之一，自1929年起便開始營業，歷史十分悠久。

布里德說：「梅西百貨對於舊金山人意義非凡，每逢節假日，家家戶戶都來這裡購物。我所在社區的許多人的第一份工作就是在梅西，甚至一干就是幾十年，很難想象梅西百貨不再是城市的一部分。」

市長候選人丹尼爾‧羅偉（Daniel Lurie）將市中心商業活力的缺失歸結於官僚機構的混亂和腐敗。他作為李維服裝公司（Levi Strauss&Co，簡稱Levi's）家族繼承人、一名商人，提出了振興市中心經濟的三步計畫，包括解決公共安全問題，保證乾淨整潔的街道；確定分區和許可規則，增加透明度和效率；改造市中心，使其成為會議、音樂會和大型活動的中心，吸引遊客進入主要商業區。

丹尼爾‧羅偉提出了振興市中心經濟的三步計畫。（記者王子涵／攝影）
丹尼爾‧羅偉提出了振興市中心經濟的三步計畫。（記者王子涵／攝影）

丹尼爾‧羅偉的復興計畫將通過一個新成立的市府部門實現，市長競爭力委員會（Mayor's Competitiveness Council），由來自科技、零售、小商業、房地產和其他行業的專家組成，以制定最能夠吸引新企業來到舊金山的政策，消除官僚主義的繁文縟節，加快經濟復甦。

前市長麥法恩（Mark Farrell）強調自己擁有成功的私營企業管理的經驗，乾淨安全的街道、積極的稅務激勵政策、以及與企業主動合作，是他給出的解決方案。

舊金山前市長麥法恩加入市長角逐戰，矢言將從公共安全開始，帶領舊金山經濟復甦。（麥...
舊金山前市長麥法恩加入市長角逐戰，矢言將從公共安全開始，帶領舊金山經濟復甦。（麥法恩提供）

「梅西百貨關閉是一個沉重的打擊，幾十年來，這裡都是聯合廣場的支柱和標誌景點，聖誕樹點燈儀式、溜冰場和其他節日傳統都是舊金山希望和樂觀的象徵。」麥法恩說。

梅西百貨 舊金山 Macy's

上一則

半月灣槍擊案滿一年 倖存者回憶：臨時打掃衛生 逃過一劫

下一則

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

延伸閱讀

梅西風波 阿根廷足協取消3月在中賽事 改移師美國進行

梅西風波 阿根廷足協取消3月在中賽事 改移師美國進行
梅西「無誠意造假影片」？中國不滿缺陣 質疑沒道歉風波延燒

梅西「無誠意造假影片」？中國不滿缺陣 質疑沒道歉風波延燒
胡錫進發文「饒梅西一回」 挨批沒節操、牆頭草

胡錫進發文「饒梅西一回」 挨批沒節操、牆頭草
胡錫進接受梅西缺席香港賽事解釋 網民轟：沒半點節操

胡錫進接受梅西缺席香港賽事解釋 網民轟：沒半點節操
梅西澄清完中國球迷仍不領情 央視發C羅照片意有所指

梅西澄清完中國球迷仍不領情 央視發C羅照片意有所指

熱門新聞

特斯拉取消聖荷西糕餅店訂單後，馬斯克作出道歉。圖為The Giving Pies店內。(Google Maps)

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

2024-02-25 22:01
歐陽萬成（右）受邀到Google演出後，父子兩人合影。（受訪者提供）

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

2024-02-19 23:10
矽谷巴洛阿圖的頂尖公立高中甘恩高中經常霸榜加州最佳高中榜單。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

2024-02-26 11:55
與麥當勞早餐麥鬆餅相似的荷蘭鬆餅，是Trader Joe's最新暴紅商品。（取自Instagram）

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

2024-02-22 00:01
聖荷西小企業The Giving Pies店主拉塞塔里內拉在社群媒體上發文表示，特斯拉在情人節當天聯繫她訂購2000個迷你派，價格約為6000元。（截取自FOX新聞）

特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧

2024-02-23 20:43
Redfin數據顯示，灣區九縣中的五個，包括舊金山市縣、馬連縣、阿拉米達縣、聖馬刁縣和聖他克拉拉縣，房價中位數都高於100萬元。（記者葛歆睿／攝影）

舊金山灣區5縣房價中位數破百萬 住遠點、合租…華人成家路遙遙

2024-02-26 13:14

超人氣

更多 >
間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚