舊金山市議會通過決議 向非裔社區道歉賠償

舊金山市議會27日一致通過歷史性決議，代表舊金山市向非裔社區及其後代數十年來的歧視、有針對性的暴力行為道歉。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市議會27日一致通過歷史性決議，代表舊金山市向非裔 社區及其後代數十年來的歧視、有針對性的暴力行為道歉，並承諾糾正過去的政策和錯誤行為。

此項決議是由非裔賠償諮詢委員會(AARAC)研究和製定的「舊金山賠償計畫111項建議」中的一項，由舊金山非裔市議員華頌善（Shamann Walton）去年12月提出。

決議陳述表示，舊金山在制定和執行法律、政策和機構方面長期存在種族不平等現象。1937年的法案，舊金山西增區、菲爾莫(Fillmore)區、灣景獵人角一些被畫紅線的社區內，非裔無法獲得貸款、城市投資、基礎設施升級和其他經濟機會。1947年，舊金山規畫委員會提交了一項計畫，將菲爾莫的一大片區域夷為平地並重建，其中包括36個街區。在接下來的二十年裡，以「貧民窟清理」為名，許多非裔的房屋被夷為平地，企業被摧毀，一萬多名非裔居民因這項政策而流離失所。「這些只是舊金山過去針對非裔居民所犯下的眾多暴行中的一小部分。」

陳述資料顯示，舊金山人中只有約6%是非裔，但占全市無家可歸人口的40%。加州 2017年的一項研究發現，舊金山的非裔學生成績是加州所有縣中最差的：只有19%的非裔學生通過了州閱讀測試，而全州的平均比例為31%，且非裔母親的死亡率最高。

華頌善表示：「感謝我的同事們一致發起、通過了這項決議，並支持對舊金山非裔進行賠償。我們還有很長的路要走，然而，這是致力於恢復種族主義對非裔造成侮辱的方式的第一步，包括舊金山承諾對非裔社區進行大量持續的、系統性的和程序性的投資，以解決歷史和現在所造成的創傷。」

非裔美賠償諮詢委員會前埃里克(Eric McDonnell)表示：「舊金山縣對當地非裔造成的傷害歷史悠久且具有毀滅性。」他說，由此產生的貧富差距、住房不安全和健康差距至今仍然存在。期望道歉之後將採取持續的行動，來修復過去的傷害並防止未來繼續傷害。

此項決議於15日在政府、審計和監督委員會上進行了聽證，並在非裔歷史月的最後一周的市議會上獲得了全體市議員的通過。決議需要舊金山市長布里德在十天內簽署生效或是否決。否則決議將自動生效。