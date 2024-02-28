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李卡多：改建空置辦公樓 解住房危機

記者葛歆睿／密爾比達報導
李卡多（中）獲得佛利蒙市長高敘加（右）、中華民國僑務諮詢委員周信結（左）等人支持。（記者葛歆睿／攝影）
李卡多（中）獲得佛利蒙市長高敘加（右）、中華民國僑務諮詢委員周信結（左）等人支持。（記者葛歆睿／攝影）

國會第16區眾議員熱門競選人、前聖荷西市長李卡多獲得灣區多位華裔政要和社區領袖支持，包括舊金山市府律師邱信福、佛利蒙市長高敘加、中華民國僑務諮詢委員周信結等。日前李卡多在周信結的安排下舉行中文媒體記者會，表示希望在國會層面推動關於治理犯罪、遊民、以及住房等問題的解決方案，保持與華裔選民溝通，並繼續建立發展矽谷與台灣的關係。

李卡多指出，包括南灣矽谷在內的許多社區都正在經歷犯罪猖獗、遊民泛濫成災、生活成本居高不下的挑戰，而當前國會卻對這些民眾生活周遭問題關心不足。「我曾是一個百萬人口城市的市長，我知道國會可以做更多事情我有一些具體的想法，使我們能夠推動國會做出進展，即使在目前分裂的政治氣氛下。」

李卡多以住房危機為例：「它並非灣區獨有，只是這裡特別嚴重」。他看好將空置辦公空間改建成為住房，認為這是解決住房危機的一個機會。

李卡多表示，灣區現在很難建造新房。如果繼續這樣下去，未來三四年租金會更高，住房危機會更嚴重，「我們需要聯邦介入，不只是在這裡，而是全國多數大都會地區」。

他主張擴大聯邦稅收抵免計畫，以促進和激勵私營部門投資將舊辦公樓改建為住房。同時針對辦公室改住房項目，取消或放寬地方和州的規定，例如分區條例、環境法限制等。

「我們不需要環境審查。事實上，建造房屋最永續的方式就是利用現有建築，所以讓我們放棄這些要求。」他補充說，這樣做可以「使人們快速行動，大幅降低改建費用，幫助更多建築商獲得融資來建造住房」。

李卡多承諾，如果當選國會議員，團隊中將會有能夠講中文的工作人員，並繼續與華裔社區組織緊密合作，確保華裔選民的聲音和需求被傾聽、被重視。

李卡多還強調，矽谷與台灣之間的關係至關重要，如果他當選國會議員將不遺餘力繼續建立這種關係，推動台美經貿及科技發展，並希望能申請成為國會台灣連線成員（Congressional Taiwan Caucus members）。

華裔 灣區 矽谷

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