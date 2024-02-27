近20年未獲利的Reddit申請上市 狂熱用戶可搶先買股

社群媒體Reddit週四申請上市，將允許其每日用戶購買股票。（美聯社）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，以長期在線的用戶群以及大量網際網路言論的發起者而聞名的留言板網站 Reddit ，於上周四（22日）提交了期待已久的首次公開募股申請。

此舉將使Reddit成為自2017年Snapchat以來第一家上市的大型社群媒體公司。此次發行將有一個特殊之處，即允許其7000多萬每日用戶中一些最狂熱的用戶在首次公開募股中購買股票。而通常這種機會只留給機構投資者。

Reddit表示，公司將根據頂級用戶的所謂 「因果報應」（karma），為他們保留購買股票的機會。這個平台用此術語來衡量用戶在網站上的貢獻和聲譽。

「我們的用戶對他們在Reddit上創建的社區有著深刻的主人翁意識，我們希望這種主人翁意識能夠真正兌現，」聯合創始人兼執行長赫夫曼（Steve Huffman）在周四提交的文件中的一封信中說，「成為一家上市公司使這成為可能。」

Reddit的上市正值IPO市場低迷之際，華爾街 希望上市能有助於重振交易。

根據美國證券 交易委員會（Securities and Exchange Commission）的一份文件，這家舊金山公司申請在紐約證券交易所上市，股票代碼為「RDDT」。至今尚未盈利的Reddit表示，它希望通過廣告、更多的電子商務產品以及將數據授權給其他公司訓練人工智慧 模型，來實現業務增長。

根據 IPO文件，Reddit目前最大的股東是擁有Condé Nast的Advance Publications（30.1%）、中國科技公司騰訊（Tencent）（11%）和OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）（8.7%）。赫夫曼目前擁有公司3.3%的股份。

Reddit是一家老牌社交媒體公司，成立於2005年。在其18年間經歷了巨大的發展，偶爾也會出現爭議，甚至會出現改變市場的特技。

Reddit表示，在2023年的最後三個月裡，它的平均日活躍用戶數量超過了7300萬。2023年 12月，網站上的活躍社區超過了10萬個。

該公司2023年的銷售額達到8億零400萬元，比2022年增長了21%；其2023年的淨虧損為 9080萬元，比2022年有所收窄。

Reddit表示，預計到2027年，其廣告市場總額將增長到1萬4000億美元。但它也在文件的風險因素披露中承認，「我們有淨虧損的歷史，未來可能無法實現或保持盈利」。

Reddit還表示，它計畫通過向人工智慧公司出售數據和專注於「用戶經濟 」（user economy）來增加收入，周四還宣布將擴大與Google的合作。