保護華裔社區公共安全 何元麗競選DCCC委員

何元麗為華裔社區安全競選舊金山市民主黨委員會委員。(記者李怡／攝影)

舊金山 市民主黨 委員會（The Democratic County Central Committee，簡稱DCCC）是為候選人提供背書，向數十萬選民推薦包括教育委員、市長、市議員、警長、地檢長的協會組織。候選人何元麗（Lily Ho）26日接受本報採訪時表示，為了華裔社區的公共安全，不再遭受亞裔 傷害等創傷而決定參加競選委員。

何元麗表示，亞裔社區的公共安全在過去幾年受到嚴重威脅，頻發的亞裔傷害事件已令社區的創傷達到了沸點。舊金山市經歷了多年的反亞裔仇恨和毫無意義的暴力損耗，這其中的原因也包括，因為目前的DCCC與城市和民眾的願景需求脫節。

她希望代表華裔社區加入委員會，並推選一些可以切實為亞裔社區發聲，專注於城市服務的民選官員，而不是推舉玩弄政治遊戲，不顧民眾切身權益的人員當選。她承諾當選後，要用自己多年服務華裔社區的經驗，確保推薦一些務實、對社區需求負責的候選人。

在舊金山反亞裔仇恨運動中，何元麗促成在華埠安裝安全攝像頭，防止破壞小商業財產和對弱勢群體的暴力行為。 她倡導維護社區安全、問責制、增加透明度以及增進社區參與。在過去九年裡，何元麗領導了少年司法改革，讓少年兒童有更多的機會遠離監獄，走上生活正軌。2022年，何元麗還推動團結各社區成功罷免了三名教育委員，贏得了歷史性的勝利。

華埠社區不具名活動人士表示，舊金山市民主黨委員會委員的選舉，對於舊金山的意義重大。但是舊金山當地選民認識不到這一點，覺得均是民主黨，並沒有什麼不同。但是近幾年隨著暴力事件頻增社區公共安全受到挑戰，教育政策的不斷激進改變，比如八年級還不開代數課程等教育方針，使得重視孩子教育的華裔家長紛紛搬離舊金山。所以民主黨委員的選舉就變得尤為重要，關乎最終由怎樣的人選成為民選官員候選人。

目前，何元麗3月5日的民主黨委員會委員競選，得到了加州財政馬世雲、加州議員楊馳馬、舊金山地檢長謝安宜、市議員殷嘉立、美國華裔民主俱樂部 (CADC)、舊金山公寓協會等民選官員與社會組織的支持。