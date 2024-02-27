羅偉獲華人警指揮官背書 金山支持率暫時領先

丹尼爾‧羅偉宣布針對精神障礙和藥物濫用者的「立即接受治療，不然就被逮捕」的施政方針。（記者王子涵／攝影）

舊金山 市長候選人丹尼爾‧羅偉（Daniel Lurie）26日來到華埠 聖瑪麗公園（St Mary's Square），宣布針對精神障礙和藥物濫用者的「立即接受治療，不然就被逮捕」的施政方針。不少華人支持者到場聲援。舊金山警局前華人指揮官葉培恩（Paul Yep）也公開為其背書。

舊金山警局前華人指揮官葉培恩（左）也公開為丹尼爾‧羅偉背書。（競選團隊提供）

擁有27年從警經驗，並曾擔任華埠中央警局、列治文警局和北區分局指揮官的葉培恩向本報表示，丹尼爾‧羅偉填補了警員執法的空白。他以華埠為例，遊民 人口在疫情期間不斷增加，對於社區造成相當大的困擾。而在警員執法過程中，必須判定遊民是否達到可以強制送醫的標準，或觸犯法律實施抓捕，當兩者都未達到時，警員往往也束手無策。

「丹尼爾‧羅偉的計畫賦予警局另一項工具，即依法把遊民帶離街頭，同時送入康復治療計畫，意義重大。」葉培恩表示，丹尼爾‧羅偉曾經多次為城市做出重大的貢獻，他堅強、穩重和擔任責任的領導風格正是我們的警察和其他城市部門現在所需要的。

丹尼爾‧羅偉表示，市府領導力的危機最終體現在街頭上，社區安全、公共衛生和遊民管理機構之間缺乏協調，導致街頭悲劇屢屢發生。他的計畫是基於政策研究協會（Policy Research Associates）開發的「順序截取模型」（Sequential Intercept Model），會詳細描述患有精神和藥物使用障礙的人群，是如何在系統中獲取治療和服務的，以幫助社區確定資源和服務的缺口，制定對應的行動計畫。

他的這項計畫包括：啟動共同應對小組、實施轉移計畫、開設全天候危機處理中心、啟動5150關懷協調員、授權協調員直接向市長報告、按需執行護理服務。

根據競選團隊公布的計畫細節，丹尼爾‧羅偉的計畫重點在於，當低級違法事件中（通常與吸毒成癮或精神疾病有關），當事人往往在事發後的90天才會被要求出庭。然而當事人真正出庭的可能性較低，法官會發出輕罪逮捕令。輕罪人員被再次逮捕或接受治療的可能性就極為有限，問責制基本不存在。

丹尼爾‧羅偉計畫在警員首次接觸精神障礙和藥物濫用者後，立即要求其二選一，接受治療以代替逮捕，或依州法以「有可能繼續或恢復犯罪」的理由以輕罪拘捕，而非僅僅傳喚。

舊金山行為健康法庭聯合創始人強森（Jennifer Johnson）表示，順序截取模型並不是全新的概念，德州、邁阿密等大城市已經執行很長時間十分有效。

丹尼爾‧羅偉表示，計畫的目的是幫助陷入困難的人們康復，但當治療計畫被拒絕時，執法力量就會介入。

多位到場支持丹尼爾‧羅偉的華人表示，舊金山曾經是世界上最美麗的城市之一，最近幾年的衰敗讓他們感到痛心，他們對市府的執政感到失望，期盼一個政治新人，用商業的思維重新帶領舊金山復興。

餐廳業主Tommy Yang表示，舊金山可以借鑑紐約市的經驗，讓富有人家做市長，以商業的思維治理城市。「相信丹尼爾‧羅偉能夠帶領舊金山回到二十年前美麗的樣子。」

根據初期的民調，丹尼爾‧羅偉的支持率暫時領先。與他競爭的包括現任市長布里德（London Breed）、前市長麥法恩（Mark Farreell）、現市議員安世輝（Ahsha Safaí）。

丹尼爾‧羅偉表示，他是唯一一個政治的局外人，將重塑現有失敗的官僚機構，帶領舊金山復興。