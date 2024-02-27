我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻問鼎白宮 「拯救加州」要5度罷免紐森

近20年未獲利 Reddit申請上市 允許最狂熱用戶購買股票

灣區舊金山、聖荷西 吸引AI新創公司截然不同

編譯組／綜合報導
聖荷西市長馬漢採取比舊金山更直接方式、促進市中心辦公室空間發展，期吸引更多AI新創公司來到矽谷中心。(取自聖荷西市府官網)
聖荷西市長馬漢採取比舊金山更直接方式、促進市中心辦公室空間發展，期吸引更多AI新創公司來到矽谷中心。(取自聖荷西市府官網)

為確保價值數十億元的人工智慧產業在城市取得成功，灣區舊金山聖荷西市採取截然不同方式、吸引新創公司前來。

OpenAI與Anthropic等人工智慧領域巨頭，選擇舊金山市中心辦公室為總部。許多AI新創公司紛紛跟進，在米慎區(Mission District)、海恩斯谷(Hayes Valley)等地區設點，以更接近常被認為是AI產業中心的舊金山。

舊金山市長布里德曾在公開場合鼓舞這些AI新創公司，包括在去年的亞太經合組織會議上。但是，舊金山市府則避免直接迎合新創人工智慧產業，而是將激勵措施轉向整體企業。

「舊金山紀事報」報導，另一方面，聖荷西並未吸引太多人工智慧新創公司進駐，尤其是軟體開發商，儘管當地是Nvidia等重要硬體公司總部所在地。因此，市長馬漢(Matt Mahan)採取比舊金山更直接方式、促進市中心辦公室空間發展，期吸引更多AI新創公司來到矽谷中心。

馬漢去年宣布一項與房地產開發商及其他公司合作、創建人工智慧孵化器，吸引AI新創公司的計畫。聖荷西市與「Plug and Play」簽署一項備忘錄，這家公司在全球包括矽谷桑尼維爾營運商業加速器，並與聖荷西州大及其他附近大學建立合作關係。

矽谷房地產開發商「Bayview Development」投資長麥可馬洪(Ted McMahon)表示，市長辦公室在推動市中心的人工智慧生態系統方面，確實做得很好。

舊金山作法更多是在幕後，不過，舊金山市府律師(David Chiu)也嘗試讓官員考慮使用人工智慧、改善選民服務，提供更多便利。AccelerateSF創辦人之一的傑索(Anthony Jancso)也期望看到AI創新技術在舊金山有機會發展，然後可在城市各層面運用。舊金山市長並正展現她的開放態度，市長辦公室發言人克林特(Jeff Cretan)表示，舊金山市創新辦公室甚至考慮舉辦程式馬拉松(hackathons)，快速整合提出解決方案、造福民眾。

聖荷西市長馬漢則期望，將人工智慧技術融入城市營運中，例如修復道路坑洞與減少交通喪生人數。與舊金山相較，聖荷西也在培育本地人工智慧產業方面，投入更多努力。包括與Plug and Play達成協議、推出聖荷西人工智慧孵化器，吸引AI新創公司到聖荷西。

舊金山 人工智慧 聖荷西

上一則

裴洛西丈夫購輝達5000股股權 獲利160萬元 議長年薪七倍

下一則

近20年未獲利的Reddit申請上市 狂熱用戶可搶先買股

延伸閱讀

特斯拉迷你派事件 馬斯克關注

特斯拉迷你派事件 馬斯克關注
特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應
特斯拉下單2000迷你派後取消 聖荷西小店吃悶虧

特斯拉下單2000迷你派後取消 聖荷西小店吃悶虧
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧

特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧

熱門新聞

歐陽萬成（右）受邀到Google演出後，父子兩人合影。（受訪者提供）

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

2024-02-19 23:10
特斯拉取消聖荷西糕餅店訂單後，馬斯克作出道歉。圖為The Giving Pies店內。(Google Maps)

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

2024-02-25 22:01
矽谷巴洛阿圖的頂尖公立高中甘恩高中經常霸榜加州最佳高中榜單。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

2024-02-26 11:55
與麥當勞早餐麥鬆餅相似的荷蘭鬆餅，是Trader Joe's最新暴紅商品。（取自Instagram）

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

2024-02-22 00:01
聖荷西小企業The Giving Pies店主拉塞塔里內拉在社群媒體上發文表示，特斯拉在情人節當天聯繫她訂購2000個迷你派，價格約為6000元。（截取自FOX新聞）

特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧

2024-02-23 20:43
Redfin數據顯示，灣區九縣中的五個，包括舊金山市縣、馬連縣、阿拉米達縣、聖馬刁縣和聖他克拉拉縣，房價中位數都高於100萬元。（記者葛歆睿／攝影）

舊金山灣區5縣房價中位數破百萬 住遠點、合租…華人成家路遙遙

2024-02-26 13:14

超人氣

更多 >
趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有
退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤
收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費
南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒

南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒
曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡

曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡