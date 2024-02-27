灣區舊金山、聖荷西 吸引AI新創公司截然不同

聖荷西市長馬漢採取比舊金山更直接方式、促進市中心辦公室空間發展，期吸引更多AI新創公司來到矽谷中心。(取自聖荷西市府官網)

為確保價值數十億元的人工智慧 產業在城市取得成功，灣區舊金山 與聖荷西 市採取截然不同方式、吸引新創公司前來。

OpenAI與Anthropic等人工智慧領域巨頭，選擇舊金山市中心辦公室為總部。許多AI新創公司紛紛跟進，在米慎區(Mission District)、海恩斯谷(Hayes Valley)等地區設點，以更接近常被認為是AI產業中心的舊金山。

舊金山市長布里德曾在公開場合鼓舞這些AI新創公司，包括在去年的亞太經合組織會議上。但是，舊金山市府則避免直接迎合新創人工智慧產業，而是將激勵措施轉向整體企業。

「舊金山紀事報」報導，另一方面，聖荷西並未吸引太多人工智慧新創公司進駐，尤其是軟體開發商，儘管當地是Nvidia等重要硬體公司總部所在地。因此，市長馬漢(Matt Mahan)採取比舊金山更直接方式、促進市中心辦公室空間發展，期吸引更多AI新創公司來到矽谷中心。

馬漢去年宣布一項與房地產開發商及其他公司合作、創建人工智慧孵化器，吸引AI新創公司的計畫。聖荷西市與「Plug and Play」簽署一項備忘錄，這家公司在全球包括矽谷桑尼維爾營運商業加速器，並與聖荷西州大及其他附近大學建立合作關係。

矽谷房地產開發商「Bayview Development」投資長麥可馬洪(Ted McMahon)表示，市長辦公室在推動市中心的人工智慧生態系統方面，確實做得很好。

舊金山作法更多是在幕後，不過，舊金山市府律師(David Chiu)也嘗試讓官員考慮使用人工智慧、改善選民服務，提供更多便利。AccelerateSF創辦人之一的傑索(Anthony Jancso)也期望看到AI創新技術在舊金山有機會發展，然後可在城市各層面運用。舊金山市長並正展現她的開放態度，市長辦公室發言人克林特(Jeff Cretan)表示，舊金山市創新辦公室甚至考慮舉辦程式馬拉松(hackathons)，快速整合提出解決方案、造福民眾。

聖荷西市長馬漢則期望，將人工智慧技術融入城市營運中，例如修復道路坑洞與減少交通喪生人數。與舊金山相較，聖荷西也在培育本地人工智慧產業方面，投入更多努力。包括與Plug and Play達成協議、推出聖荷西人工智慧孵化器，吸引AI新創公司到聖荷西。